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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили по многоэтажке в Бахмуте, двое погибших, трое раненых – ОВА

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Донецкую область россияне обстреливают из артиллерии и РСЗО, бьют ракетами
Донецкую область россияне обстреливают из артиллерии и РСЗО, бьют ракетами
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Российские оккупанты попали в многоэтажку в Бахмуте Донецкой области. Об этом сообщил 21 января в утренней сводке о ситуации в регионе глава ОВА Павел Кириленко. Он не уточнил, произошло это вчера или сегодня.

По информации Кириленко, в результате попадания погибли два человека, ранены три.

Кроме того, на горловском направлении в Нью-Йорке обстрелом повреждены три дома. Константиновка получила два ракетных удара – повреждены детсад и колледж. Постоянные обстрелы продолжаются в Парасковеевке Соледарской общины.

На донецком направлении – без пострадавших. Вечером 20 января россияне обстреляли Курахово – попали в два частных дома и торговый павильон, повредили шесть многоэтажек. В Авдеевке ночью продолжались хаотические обстрелы, а к утру город подвергся четырем обстрелам из "Градов".

На лисичанском направлении повреждена многоэтажка в Лимане и три частных дома в Дробышево. Продолжаются обстрелы Торского и Заречного, а также Северска.

Всего за сутки, по информации Кириленко, россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, ранили четырех. 

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Теги: Донецкая область, Лиман, Константиновка, раненые, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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