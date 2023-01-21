Россияне ударили по многоэтажке в Бахмуте, двое погибших, трое раненых – ОВА

По информации Кириленко, в результате попадания погибли два человека, ранены три.
Кроме того, на горловском направлении в Нью-Йорке обстрелом повреждены три дома. Константиновка получила два ракетных удара – повреждены детсад и колледж. Постоянные обстрелы продолжаются в Парасковеевке Соледарской общины.
На донецком направлении – без пострадавших. Вечером 20 января россияне обстреляли Курахово – попали в два частных дома и торговый павильон, повредили шесть многоэтажек. В Авдеевке ночью продолжались хаотические обстрелы, а к утру город подвергся четырем обстрелам из "Градов".
На лисичанском направлении повреждена многоэтажка в Лимане и три частных дома в Дробышево. Продолжаются обстрелы Торского и Заречного, а также Северска.
Всего за сутки, по информации Кириленко, россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, ранили четырех.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.