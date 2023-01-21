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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовит новый ракетный удар по Украине, идет разведка БПЛА – Гуменюк

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Оккупанты снизили с шести до пяти количество ракетоносителей в Черном море, отметила Гуменюк
Оккупанты снизили с шести до пяти количество ракетоносителей в Черном море, отметила Гуменюк
Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Российские оккупационные войска, используя в войне против Украины разведывательные дроны, кроме объектов критической инфраструктуры, пытаются отыскать и средства противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом 21 января в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с участием Гуменюк опубликована в YouTube ТСН.

Накануне, 20 января, ВСУ сбили два российских беспилотника оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10" на южном и восточном направлениях.

"Вообще они проводят… [разведку] достаточно системно, заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем так, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению каких-то ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы понимать, куда попасть", – сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты снизили с шести до пяти количество ракетоносителей в Черном море – одна подлодка зашла в пункт базирования.

Причиной этому может быть как какие-то проблемы у россиян, так и штормовая погода или переснаряжение, добавила Гуменюк.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, с которых и запускаются дроны-разведчики, – отметила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг". – В принципе, они готовы к этому [обстрелу], как и мы тоже готовы. Помним, что сигналы воздушной тревоги… нельзя игнорировать".

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

В последний раз Россия массировано атаковала ракетами территорию Украины 14 января 2023 года. Пострадала критическая инфраструктура Украины.

Украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет, 18 из них – крылатые (Х-101 / Х-555, "Калибр"), проинформировали Воздушные силы.

Теги: Россия, Украина, разведка, беспилотники, шторм, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Наталья Гуменюк, корабли, российские оккупанты
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