Россия готовит новый ракетный удар по Украине, идет разведка БПЛА – Гуменюк

Оккупанты снизили с шести до пяти количество ракетоносителей в Черном море, отметила Гуменюк Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Об этом 21 января в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с участием Гуменюк опубликована в YouTube ТСН.

Накануне, 20 января, ВСУ сбили два российских беспилотника оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10" на южном и восточном направлениях.

"Вообще они проводят… [разведку] достаточно системно, заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем так, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению каких-то ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы понимать, куда попасть", – сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты снизили с шести до пяти количество ракетоносителей в Черном море – одна подлодка зашла в пункт базирования.

Причиной этому может быть как какие-то проблемы у россиян, так и штормовая погода или переснаряжение, добавила Гуменюк.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, с которых и запускаются дроны-разведчики, – отметила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг". – В принципе, они готовы к этому [обстрелу], как и мы тоже готовы. Помним, что сигналы воздушной тревоги… нельзя игнорировать".