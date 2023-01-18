Оккупанты сосредоточили в Черном море шесть носителей "Калибров" с 44 ракетами – ВМС ВСУ

По состоянию на среду в Черном море находится 16 российских кораблей. Шесть из них – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 44 ракеты.

В Азовском море оккупанты сосредоточили два корабля, в Средиземном – девять, пять из которых – носители "Калибров" (общий залп – 72 ракеты).