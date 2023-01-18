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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточили в Черном море шесть носителей "Калибров" с 44 ракетами – ВМС ВСУ

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Оккупанты вывели в Черное море ракетоносители
Оккупанты вывели в Черное море ракетоносители
Фото: EPA

Российские оккупанты вывели в Черное море шесть ракетоносителей. Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook 18 января.

По состоянию на среду в Черном море находится 16 российских кораблей. Шесть из них – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 44 ракеты.

В Азовском море оккупанты сосредоточили два корабля, в Средиземном – девять, пять из которых – носители "Калибров" (общий залп – 72 ракеты).

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02Rdt1U2xxfjQtrb6F7HLFbnLeFuUPRCFict5C4YAk7uZ8bkwx4aUuKU8bKf2tEvPGl

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ВМС Украины, Азовское море, война России против Украины, корабли
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