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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей РФ держит в Черном и Азовском морях

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В Азовском и Черном морях стоят по два корабля РФ
В Азовском и Черном морях стоят по два корабля РФ
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 12 января в Черном море на боевом дежурстве находятся два корабля ВМС России. Об этом в Facebook сообщают ВМС Украины.

В Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

В ВМС подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02f4evCcW7zjUEGqcz2ESu66AgkcvB623o51dpNjszMqPzXboxtLm2Ds4kiqztyZ9ql

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.

В ночь на 1 января РФ атаковала Украину беспилотниками, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают в Воздушных силах ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ВМС Украины, корабль, ВСУ, ракеты, ракета, корабли, море, россияне
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