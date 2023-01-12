В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей РФ держит в Черном и Азовском морях

В Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.
В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
В ВМС подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину беспилотниками, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают в Воздушных силах ВСУ.