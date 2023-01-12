В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей РФ держит в Черном и Азовском морях

В Азовском и Черном морях стоят по два корабля РФ Фото: depositphotos.com

В Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

В ВМС подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.