В Черном море находятся пять российских носителей "Калибров" с 36 ракетами – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 36 ракет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве два корабля, продолжая контролировать морские коммуникации.
Кроме того, в Средиземном море находятся 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты, добавили в ВМС ВСУ.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.