В Черном море находятся пять российских носителей "Калибров" с 36 ракетами – ВМС ВСУ

В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей российских оккупантов, отметили в ВМС ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 36 ракет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве два корабля, продолжая контролировать морские коммуникации.

Кроме того, в Средиземном море находятся 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты, добавили в ВМС ВСУ.