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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море находятся пять российских носителей "Калибров" с 36 ракетами – ВМС ВСУ

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей российских оккупантов, отметили в ВМС ВСУ
В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей российских оккупантов, отметили в ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Россия вывела в Черное море пять носителей крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщается в Facebook Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 января.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 36 ракет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве два корабля, продолжая контролировать морские коммуникации.

Кроме того, в Средиземном море находятся 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты, добавили в ВМС ВСУ.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid022Zqf5tWdeGPCRzqpW1MT2S2FhAmY2RRHWJdEaoABQUmCusJzd8mnVHKAyefdYkBHl

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Теги: Россия, Украина, Черное море, ВМС Украины, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли, российские оккупанты
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