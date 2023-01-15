РФ 14 января использовала около половины ракет, подготовленных для удара с Черного моря, у оккупантов еще есть "определенный замысел" – Гуменюк

Об этом 15 января в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с участием Гуменюк опубликована в YouTube ТСН.
"Вчера… они снарядили аж пять ракетоносителей, среди которых один подводный, и использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной ракетной атаки. Если вчера в Черном море находился запас 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки, и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители. Это говорит о том, что у них еще есть определенный замысел", – сказала Гуменюк.
По ее словам, эти ракеты "еще могут быть применены".
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Пострадала критическая инфраструктура Украины.
Украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет, 18 из них – крылатые (Х-101 / Х-555, "Калибр"), проинформировали Воздушные силы.