РФ 14 января использовала около половины ракет, подготовленных для удара с Черного моря, у оккупантов еще есть "определенный замысел" – Гуменюк

Об этом 15 января в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с участием Гуменюк опубликована в YouTube ТСН.

"Вчера… они снарядили аж пять ракетоносителей, среди которых один подводный, и использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной ракетной атаки. Если вчера в Черном море находился запас 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки, и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители. Это говорит о том, что у них еще есть определенный замысел", – сказала Гуменюк.

По ее словам, эти ракеты "еще могут быть применены".