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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ 14 января использовала около половины ракет, подготовленных для удара с Черного моря, у оккупантов еще есть "определенный замысел" – Гуменюк

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Оккупанты 14 января снарядили пять ракетоносителей в Черном море, отметила Гуменюк
Оккупанты 14 января снарядили пять ракетоносителей в Черном море, отметила Гуменюк
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты во время атаки по территории Украины 14 января использовали около половины из запаса в 36 ракет типа "Калибр", находящихся на ракетоносителях в Черном море.

Об этом 15 января в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с участием Гуменюк опубликована в YouTube ТСН.

"Вчера… они снарядили аж пять ракетоносителей, среди которых один подводный, и использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной ракетной атаки. Если вчера в Черном море находился запас 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки, и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители. Это говорит о том, что у них еще есть определенный замысел", – сказала Гуменюк.

По ее словам, эти ракеты "еще могут быть применены".

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Пострадала критическая инфраструктура Украины.

Украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет, 18 из них – крылатые (Х-101 / Х-555, "Калибр"), проинформировали Воздушные силы.

Теги: Россия, Украина, Черное море, корабль, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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