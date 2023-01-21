За сутки из-за российских обстрелов в Украине погибли пять мирных жителей, 13 ранены – Офис президента

По его информации на 9.00 21 января, в Донецкой области за сутки – трое погибших, четверо раненых. В Запорожской области – один погибший, один раненый. В Харьковской области – один погибший, четверо раненых. В Херсонской области – четверо раненых.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 16 января зафиксировало гибель 7031 мирного жителя и ранения 11 327, но в ООН считают, что реальные числа значительно больше.