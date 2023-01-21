Утром в обстрелянном оккупантами Волчанске погибла женщина, два человека ранены, в том числе 7-летняя девочка – ОВА

По его словам, под огонь из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков и минометов попали Волчанск, Купянск, Стрелечья, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты.

Больше всего пострадал Волчанск, там утром 21 января снаряд оккупантов попал в частный дом. Погибла женщина 60 лет. Женщина 45 лет и 7-летняя девочка ранены, они госпитализированы.

"Кроме того, вчера в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии", – написал Синегубов.

В селе Ковшаровка Купянского района тоже был ранен мужчина 27 лет, он также в состоянии средней тяжести, добавил глава ОВА.