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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром в обстрелянном оккупантами Волчанске погибла женщина, два человека ранены, в том числе 7-летняя девочка – ОВА

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Состояние раненых среднее, сообщил Синегубов
Состояние раненых – среднее, сообщил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

За последние сутки российская армия вела обстрелы трех районов Харьковской области – Купянского, Чугуевского и Харьковского. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 21 января сообщил в Telegram.

По его словам, под огонь из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков и минометов попали Волчанск, Купянск, Стрелечья, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты.

Больше всего пострадал Волчанск, там утром 21 января снаряд оккупантов попал в частный дом. Погибла женщина 60 лет. Женщина 45 лет и 7-летняя девочка ранены, они госпитализированы.

"Кроме того, вчера в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии", – написал Синегубов.

В селе Ковшаровка Купянского района тоже был ранен мужчина 27 лет, он также в состоянии средней тяжести, добавил глава ОВА. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, Чугуев, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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