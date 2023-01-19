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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты обстреляли амбулаторию, дом престарелых и детский сад. Пострадавших нет – ОВА

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В области разрушено жилье и мирная инфраструктура
В области разрушено жилье и мирная инфраструктура
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российская армия за сутки обстреляла из разных видов оружия приграничные населенные пункты трех районов Харьковской области – Купянского, Харьковского и Чугуевского. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 19 января сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты били из артиллерии и минометов по Купянску, Двуречной, Волчанску, Красному, Каменке, Чугуновке, Табаевке и другим городам и селам.

В результате разрушены и повреждены жилье и гражданская инфраструктура. В Купянске пострадал жилой дом и частное предприятие, в Двуречной огнем поврежден дом и хозяйственные постройки.

"В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию", – написал Синегубов.

Глава ОВА также сообщил, что в поселке Вильча был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", там повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

"К счастью, люди не пострадали", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разрушения, детский сад, Олег Синегубов, российские оккупанты
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