В Харьковской области оккупанты обстреляли амбулаторию, дом престарелых и детский сад. Пострадавших нет – ОВА

В области разрушено жилье и мирная инфраструктура Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, оккупанты били из артиллерии и минометов по Купянску, Двуречной, Волчанску, Красному, Каменке, Чугуновке, Табаевке и другим городам и селам.

В результате разрушены и повреждены жилье и гражданская инфраструктура. В Купянске пострадал жилой дом и частное предприятие, в Двуречной огнем поврежден дом и хозяйственные постройки.

"В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию", – написал Синегубов.

Глава ОВА также сообщил, что в поселке Вильча был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", там повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

"К счастью, люди не пострадали", – отметил глава ОВА.