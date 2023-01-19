В Харьковской области оккупанты обстреляли амбулаторию, дом престарелых и детский сад. Пострадавших нет – ОВА

По его словам, оккупанты били из артиллерии и минометов по Купянску, Двуречной, Волчанску, Красному, Каменке, Чугуновке, Табаевке и другим городам и селам.
В результате разрушены и повреждены жилье и гражданская инфраструктура. В Купянске пострадал жилой дом и частное предприятие, в Двуречной огнем поврежден дом и хозяйственные постройки.
"В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию", – написал Синегубов.
Глава ОВА также сообщил, что в поселке Вильча был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", там повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.
"К счастью, люди не пострадали", – отметил глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.