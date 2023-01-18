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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 17 января продолжили обстреливать Харьковскую область, в Купянском районе ранен фельдшер – ОВА

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Синегубов сообщил об обстрелах Харьковской области
Синегубов сообщил об обстрелах Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 17 января продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области, есть пострадавший. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 18 января.

Синегубов отметил, что российским обстрелам подвергались населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Купянске вследствие ракетного удара разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа, повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В Двуречной зафиксированы попадания в частный сектор.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждено минимум четыре частных дома.

"В селе Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – заявил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, война России против Украины, Олег Синегубов
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