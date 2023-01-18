Оккупанты 17 января продолжили обстреливать Харьковскую область, в Купянском районе ранен фельдшер – ОВА

Синегубов отметил, что российским обстрелам подвергались населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Купянске вследствие ракетного удара разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа, повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В Двуречной зафиксированы попадания в частный сектор.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждено минимум четыре частных дома.

"В селе Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – заявил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.