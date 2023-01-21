Украина готовится к возможному новому масштабному нападению России весной – Резников

Министр подчеркнул, что западным союзникам Украины об этом известно
“Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков”, – сказал Резников
Он добавил, что Украине важно к весне получить "на полигоны" комплексы Patriot от США. Украинские военные уже начали учиться обращаться с ними в Америке.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил Резников в середине февраля.
"Россияне находятся на пороге крупного наступления", – заявил во время визита в Киев 20 января сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь.
В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.