Украина готовится к возможному новому масштабному нападению России весной – Резников

Министр подчеркнул, что западным союзникам Украины об этом известно

“Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков”, – сказал Резников

Он добавил, что Украине важно к весне получить "на полигоны" комплексы Patriot от США. Украинские военные уже начали учиться обращаться с ними в Америке.