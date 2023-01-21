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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готовится к возможному новому масштабному нападению России весной – Резников

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Резников подчеркнул, что Украина "сигнализировала" об этой информации своим партнерам
Резников подчеркнул, что Украина "сигнализировала" об этой информации своим партнерам
Фото: EPA

Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной, заявил министр обороны Алексей Резников. Об этом он сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки", опубликованном 20 января.

Министр подчеркнул, что западным союзникам Украины об этом известно 

“Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков”, – сказал Резников

Он добавил, что Украине важно к весне получить "на полигоны" комплексы Patriot от США. Украинские военные уже начали учиться обращаться с ними в Америке.  

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил Резников в середине февраля. 

"Россияне находятся на пороге крупного наступления", – заявил во время визита в Киев 20 января сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь.

В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

Теги: Алексей Резников, весна, наступление, война России против Украины
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