Директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы проинформировать Зеленского о военных планах России – The Washington Post

По имеющейся информации, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.

По данным источников, Зеленский и руководство украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи со стороны Соединенных Штатов и Запада после того, как большинство в Палате представителей Конгресса США получила Республиканская партия.

Бернс в свою очередь отметил неизменную поддержку Украины со стороны США. В то же время, по сведениям собеседников издания, он подчеркнул "безотлагательность момента" на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)