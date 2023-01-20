Директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы проинформировать Зеленского о военных планах России – The Washington Post

По имеющейся информации, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.
По данным источников, Зеленский и руководство украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи со стороны Соединенных Штатов и Запада после того, как большинство в Палате представителей Конгресса США получила Республиканская партия.
Бернс в свою очередь отметил неизменную поддержку Украины со стороны США. В то же время, по сведениям собеседников издания, он подчеркнул "безотлагательность момента" на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре прошлого года предполагал, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".