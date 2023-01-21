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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американские сенаторы встретились с Зеленским и Шмыгалем в Украине. Обсудили поставки оружия, ЧВК "Вагнер" и возможность нового наступления РФ

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По словам американских сенаторов, Зеленский на встрече с ними "попросил инвестиций, а не благотворительности"
По словам американских сенаторов, Зеленский на встрече с ними "попросил инвестиций, а не благотворительности"
Фото: president.gov.ua

Киев 20 января посетила двухпартийная делегация Сената США. В нее вошли сенаторы от Демократической партии Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхауз и республиканец Линдси Грэм, сообщили на сайте Офиса президента.

Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины со стороны американского народа, президента и Конгресса США, в частности, за выделение очередного пакета оборонной помощи, который был объявлен 19 января.

"Он будет содержать необходимую нам военную технику и боеприпасы. США – лидер в этом чрезвычайно важном вопросе", – отметил президент.

Он проинформировал сенаторов о ситуации на передовой и мерах, предпринимаемых для освобождения всех временно оккупированных территорий.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу дальнейших шагов, которые могли бы способствовать усилению поддержки нашей страны со стороны Конгресса США. Отдельно обсуждался вопрос наращивания санкционного давления на РФ, в частности, о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией", – сообщила пресс-служба президента. 

С сенаторами встретился также премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил он в Twitter. 

"Во время встречи поблагодарил за финансовую и оборонную помощь. Обсудили дальнейшие совместные действия ради победы и восстановления Украины", – написал премьер.

Также сенаторы провели брифинг для журналистов, на котором, в частности, раскритиковали задержки с поставками западных танков в Украину. Видео опубликовало агентство Reuters

Грэм отдельно упомянул Германию, выразив разочарование в связи с отсутствием танков.

"Я устал от этого дерьмового спектакля о том, кто и когда отправит танки. [Обращаюсь к] немцам: пошлите танки в Украину, потому что она нуждается в них. В ваших интересах, чтобы [президент РФ Владимир] Путин проиграл в Украине", – сказал он. 

Блюменталь заявил, что западные союзники Украины должны "прекратить неразбериху и хаотичные дебаты о том, кто и когда отправляет танки".

Он подчеркнул, что поставки оружия необходимы как можно скорее, поскольку, по его словам, надвигается новое нападение России.

"Россияне находятся на пороге крупного наступления, которое будет столь же варварским и бесчеловечным, как и все, что они сделали", – сказал он.

Грэм и Блюменталь также призвали администрацию президента США Джо Байдена поставить Украине танки, артиллерию и ракетные системы ATACMS, а Блюменталь заявил, что должны быть поставлены и самолеты.

"Мы не должны посылать американские войска в Украину, но мы должны предоставить Украине то, что мы дали бы нашим войскам, если бы они воевали на земле", – сказал он.

Грэм подчеркнул, что если США отправят танки, то другие страны последуют этому примеру.

Грэм также отметил, комментируя встречу с Зеленским, что он "попросил инвестиций, а не благотворительности".

Контекст:

Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

20 января  прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16, танки дальнобойные ракеты.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Президент Владимир Зеленский отметил, что восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины, "но за решение о современных танках придется еще побороться".

Теги: США, Германия, оружие, танки, военная помощь, Линдси Грэм, Сенат США, Владимир Зеленский, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Денис Шмыгаль, встреча, Ричард Блюменталь
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