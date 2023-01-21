Американские сенаторы встретились с Зеленским и Шмыгалем в Украине. Обсудили поставки оружия, ЧВК "Вагнер" и возможность нового наступления РФ

По словам американских сенаторов, Зеленский на встрече с ними "попросил инвестиций, а не благотворительности" Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины со стороны американского народа, президента и Конгресса США, в частности, за выделение очередного пакета оборонной помощи, который был объявлен 19 января.

"Он будет содержать необходимую нам военную технику и боеприпасы. США – лидер в этом чрезвычайно важном вопросе", – отметил президент.

Он проинформировал сенаторов о ситуации на передовой и мерах, предпринимаемых для освобождения всех временно оккупированных территорий.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу дальнейших шагов, которые могли бы способствовать усилению поддержки нашей страны со стороны Конгресса США. Отдельно обсуждался вопрос наращивания санкционного давления на РФ, в частности, о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией", – сообщила пресс-служба президента.

С сенаторами встретился также премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил он в Twitter.

"Во время встречи поблагодарил за финансовую и оборонную помощь. Обсудили дальнейшие совместные действия ради победы и восстановления Украины", – написал премьер.

Цінуємо потужну підтримку * у боротьбі з російською агресією. Під час зустрічі з сенаторами @LindseyGrahamSC, @SenBlumenthal, @SenWhitehouse та делегацією * в Києві подякував за фінансову та оборонну допомогу. Обговорили подальші спільні дії заради перемоги та відновлення * . pic.twitter.com/7am7NbnG9u — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 20, 2023

We appreciate the strong support of * in the fight against aggressor. At the meeting with senators @LindseyGrahamSC, @SenBlumenthalm, @SenWhitehouse & * delegation in Kyiv, we discussed further joint actions for victory & restoration of * . Thanked for financial & defence aid. pic.twitter.com/AtjAaveuQo — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 20, 2023

Также сенаторы провели брифинг для журналистов, на котором, в частности, раскритиковали задержки с поставками западных танков в Украину. Видео опубликовало агентство Reuters.

Грэм отдельно упомянул Германию, выразив разочарование в связи с отсутствием танков.

"Я устал от этого дерьмового спектакля о том, кто и когда отправит танки. [Обращаюсь к] немцам: пошлите танки в Украину, потому что она нуждается в них. В ваших интересах, чтобы [президент РФ Владимир] Путин проиграл в Украине", – сказал он.

To the Germans: Send tanks to Ukraine because they need them. It is in your own national interest that Putin loses in Ukraine.



To the Biden Administration: Send American tanks so that others will follow our lead. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 20, 2023

Блюменталь заявил, что западные союзники Украины должны "прекратить неразбериху и хаотичные дебаты о том, кто и когда отправляет танки".

Он подчеркнул, что поставки оружия необходимы как можно скорее, поскольку, по его словам, надвигается новое нападение России.

"Россияне находятся на пороге крупного наступления, которое будет столь же варварским и бесчеловечным, как и все, что они сделали", – сказал он.

Грэм и Блюменталь также призвали администрацию президента США Джо Байдена поставить Украине танки, артиллерию и ракетные системы ATACMS, а Блюменталь заявил, что должны быть поставлены и самолеты.

"Мы не должны посылать американские войска в Украину, но мы должны предоставить Украине то, что мы дали бы нашим войскам, если бы они воевали на земле", – сказал он.

Грэм подчеркнул, что если США отправят танки, то другие страны последуют этому примеру.

Грэм также отметил, комментируя встречу с Зеленским, что он "попросил инвестиций, а не благотворительности".