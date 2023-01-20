Минфин США намерен признать "Вагнер" транснациональной преступной организацией – Белый дом

Также, по словам Кирби, на следующей неделе министерство финансов США введет новые санкции против "Вагнера" и его глобальных союзников.
"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью", – сказал Кирби.
По его словам, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков "Вагнера", в том числе 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных.
"Вагнер становится центром власти, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами", - сказал чиновник.
Он также рассказал, что у США есть разведданные, позволяющие предположить, что российское министерство обороны "возражает" против массовой вербовки "Вагнером" российских заключенных.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.
После начала полномасштабной войны России против Украины основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
По данным Reuters на 6 января, в составе ЧВК было около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом Донецкой области в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.