Минфин США намерен признать "Вагнер" транснациональной преступной организацией – Белый дом

По словам Кирби, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков "Вагнера" Фото: EPA

Также, по словам Кирби, на следующей неделе министерство финансов США введет новые санкции против "Вагнера" и его глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью", – сказал Кирби.

По его словам, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков "Вагнера", в том числе 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных.

"Вагнер становится центром власти, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами", - сказал чиновник.

Он также рассказал, что у США есть разведданные, позволяющие предположить, что российское министерство обороны "возражает" против массовой вербовки "Вагнером" российских заключенных.