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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минфин США намерен признать "Вагнер" транснациональной преступной организацией – Белый дом

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По словам Кирби, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков "Вагнера"
По словам Кирби, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков "Вагнера"
Фото: EPA

Министерство финансов США намерено признать российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Об этом заявил 20 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

Также, по словам Кирби, на следующей неделе министерство финансов США введет новые санкции против "Вагнера" и его глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью", – сказал Кирби.

По его словам, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков "Вагнера", в том числе 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных.

"Вагнер становится центром власти, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами", - сказал чиновник.

Он также рассказал, что у США есть разведданные, позволяющие предположить, что российское министерство обороны "возражает" против массовой вербовки "Вагнером" российских заключенных.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину

После начала полномасштабной войны России против Украины основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

По данным Reuters на 6 января, в составе ЧВК было около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом Донецкой области в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби, ЧВК Вагнер
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