В Старобельске около 30 оккупантов отравились алкоголем: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

"Есть вагнеровцы, их очень много. Периодически украинским военным удается брать их в плен. Есть свежемобилизованные, последние из пленных были непосредственно из Москвы. Есть спецподразделения, такие как ГРУ (главное разведывательное управление минобороны РФ), СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), "Барс", "Ахмат". Но они не воюют вообще. Они выполняют только функцию заградотрядов и понемногу мародерят. И есть кадровые военные", – рассказал он.
Также Гайдай сообщил, что в Старобельске Луганской области российские военные на Крещение отравились некачественным алкоголем.
"Так напраздновались, что до 30 кадровых военных умерли или лежат в больницах с тяжелым отравлением", – сказал он.
В Луганскую область россияне стягивают все больше личного состава и техники, пытаются помешать продвижению сил обороны Украины, но безрезультатно, добавил глава ОВА.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".