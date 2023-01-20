В Старобельске около 30 оккупантов отравились алкоголем: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

"Есть вагнеровцы, их очень много. Периодически украинским военным удается брать их в плен. Есть свежемобилизованные, последние из пленных были непосредственно из Москвы. Есть спецподразделения, такие как ГРУ (главное разведывательное управление минобороны РФ), СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), "Барс", "Ахмат". Но они не воюют вообще. Они выполняют только функцию заградотрядов и понемногу мародерят. И есть кадровые военные", – рассказал он.

Также Гайдай сообщил, что в Старобельске Луганской области российские военные на Крещение отравились некачественным алкоголем.

"Так напраздновались, что до 30 кадровых военных умерли или лежат в больницах с тяжелым отравлением", – сказал он.

В Луганскую область россияне стягивают все больше личного состава и техники, пытаются помешать продвижению сил обороны Украины, но безрезультатно, добавил глава ОВА.