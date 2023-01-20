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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Старобельске около 30 оккупантов отравились алкоголем: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

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Гайдай рассказал, что происходит в Луганской области
Гайдай рассказал, что происходит в Луганской области
Фото: mediacenter.org.ua

На сватовско-кременское направление российские оккупанты стянули много разнообразных подразделений. Подробности о ситуации в Луганской области рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона 20 января, видео он опубликовал в Facebook.

"Есть вагнеровцы, их очень много. Периодически украинским военным удается брать их в плен. Есть свежемобилизованные, последние из пленных были непосредственно из Москвы. Есть спецподразделения, такие как ГРУ (главное разведывательное управление минобороны РФ), СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), "Барс", "Ахмат". Но они не воюют вообще. Они выполняют только функцию заградотрядов и понемногу мародерят. И есть кадровые военные", – рассказал он.

Также Гайдай сообщил, что в Старобельске Луганской области российские военные на Крещение отравились некачественным алкоголем.

"Так напраздновались, что до 30 кадровых военных умерли или лежат в больницах с тяжелым отравлением", – сказал он.

В Луганскую область россияне стягивают все больше личного состава и техники, пытаются помешать продвижению сил обороны Украины, но безрезультатно, добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/861289428436461/

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

Теги: Луганская область, Старобельск, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, российские военные, российские оккупанты
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