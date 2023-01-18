ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала кадыровца, причастного к пыткам на оккупированной части Луганской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ установила, что кадыровец находится в оккупированном Энергодаре, и объявила ему о подозрении
СБУ установила, что кадыровец находится в оккупированном Энергодаре, и объявила ему о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины идентифицировала главаря подразделения кадыровцев, участвовавшего в войне России против Украины. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 18 января.

По данным СБУ, он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской Республике и скрывал свое настоящее имя под позывным Лобзик.

В пресс-центре заявили, что, по информации следствия, во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района он организовывал похищения и пытки местных жителей.

"Установлено, что 12 апреля 2022 года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта. Во время "налета" злоумышленники украли у пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточную. Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованной наручниками к батарее", – говорится в заявлении.

Вечером женщину отпустили домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить персональную информацию о жителях общины. Она смогла выехать из временно оккупированного поселка.

По данным СБУ, сейчас кадыровец находится во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, где командует группой "Ахмат-нефтеполк". Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также приказ о совершении таких действий).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Луганская область, Чечня, пытки, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (338350)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (104059)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (93103)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (75346)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (74037)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (44888)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (37152)
8
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (36004)
 
 
 
 