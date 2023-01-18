СБУ идентифицировала кадыровца, причастного к пыткам на оккупированной части Луганской области

СБУ установила, что кадыровец находится в оккупированном Энергодаре, и объявила ему о подозрении Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным СБУ, он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской Республике и скрывал свое настоящее имя под позывным Лобзик.

В пресс-центре заявили, что, по информации следствия, во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района он организовывал похищения и пытки местных жителей.

"Установлено, что 12 апреля 2022 года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта. Во время "налета" злоумышленники украли у пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточную. Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованной наручниками к батарее", – говорится в заявлении.

Вечером женщину отпустили домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить персональную информацию о жителях общины. Она смогла выехать из временно оккупированного поселка.

По данным СБУ, сейчас кадыровец находится во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, где командует группой "Ахмат-нефтеполк". Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также приказ о совершении таких действий).