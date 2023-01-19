Бойцы ССО Украины во время разведки возле Кременной встретили скопление сил российских оккупантов и приняли бой. Видео

По данным командования ССО, огневое поражение российским захватчикам было нанесено в том числе и из минометов Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

"Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника. Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой", – говорится в сообщении.

Командование опубликовало видео боя.

По данным ССО, огневое поражение российским захватчикам было нанесено в том числе и из минометов.