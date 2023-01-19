Бойцы ССО Украины во время разведки возле Кременной встретили скопление сил российских оккупантов и приняли бой. Видео

"Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника. Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой", – говорится в сообщении.
Командование опубликовало видео боя.
По данным ССО, огневое поражение российским захватчикам было нанесено в том числе и из минометов.
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.
11 января 2023 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.
14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.
17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.