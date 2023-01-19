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Бойцы ССО Украины во время разведки возле Кременной встретили скопление сил российских оккупантов и приняли бой. Видео

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По данным командования ССО, огневое поражение российским захватчикам было нанесено в том числе и из минометов
По данным командования ССО, огневое поражение российским захватчикам было нанесено в том числе и из минометов
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Бойцы Сил специальных операций ВСУ возле Кременной Луганской области встретили скопление сил российских оккупантов и приняли бой. Об этом 19 января в Facebook сообщает командование ССО.

"Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника. Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой", – говорится в сообщении.

Командование опубликовало видео боя.

По данным ССО, огневое поражение российским захватчикам было нанесено в том числе и из минометов.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/737543787521003/

Контекст:

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.

11 января 2023 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, разведка, ВСУ, Кременная, ССО
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