ССО Украины показали "уникальные кадры" захвата позиций и уничтожения российских оккупантов под Бахмутом

"Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты", – говорится в сообщении.

Данный опорный пункт ранее контролировали украинские военные, однако потеряли его в результате вражеских атак.

"Благодаря слаженной профессиональной работе подразделение ССО быстро истребило противника, оказывавшего сопротивление. Позиции врага перешли под контроль операторов Сил специальных операций", – отметили в командовании.

В результате проведенной операции воины ССО Украины уничтожили 13 оккупантов, еще пять российских военных были взяты в плен.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.