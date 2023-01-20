Арестович: Ну где Пригожин, а где директор ФСБ? Пригожин приобретает власть, но если ФСБ захочет, он проснется, а его голова в тумбочке

Об этом Арестович заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
Пригожин является в РФ фигурой, которая выполняет несколько задач, в частности президент РФ Владимир Путин использует его в качестве "пугала" для Запада, считает Арестович.
"Какие личные цели Пригожина? Думаю, что власть и деньги, как обычно. Какую форму он выбрал? Он выбрал форму, соответствующую традиционному российскому менталитету. [...] Он делает такой, православный, ИГИЛ, условно говоря, который славен чем? Волнами смертников, абсолютной брутальностью, жестокостью по отношению к своим и чужим. И многим любителям сильной руки или очень сильной руки это страшно нравится. Нравится на уровне посидеть на диване в Челябинске и одобрить это все", – заявил он.
Пригожин, как считает собеседник, "совершенно точно работает на определенный тип российский".
"И народ начинает задумываться: "Может, вот она – новая сила, которая действительно способна нас – таких диких, пьяных, нецивилизованных – все-таки привести к победе? Все-таки собрать..." Просто, понятно, все через силу, прямолинейно и так далее. То есть решает он и медийно-психологические задачи. Участь его печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Начиная с распила сирийского дезертира. Помните, вагнеровцы распилили под камеру бензопилой? Заканчивая этим "кувалдингом" и прочим. И когда он отыграет свою роль, Пригожина не будет в том или ином варианте. Понятно, что он не станет никаким лидером России. Понятно, что коллектив олигархов либо силовиков поставит на нем точку очень быстро", – продолжил Арестович.
По его мнению, пока Пригожин "нужен" и "надеется быть очень полезным Путину и части других силовиков, он фактически зарабатывает себе жизнь и безопасность".
Реагируя на предположение, что основатель ЧВК может увлечься властью, Арестович сказал, что в России "слишком много олигархов со своими частными армиями, спецслужбами и связями во всем мире".
"Ладно олигархи – силовики есть, другие силовики. Ну где Пригожин, а где директор ФСБ, например? Вы же понимаете, что это абсолютно не те весовые категории. При всем пригожинском этом "Вагнере", гоноре и прочем – если ФСБ не захочет, он проснется, а его голова в тумбочке. Он, конечно, приобретает власть. И ФСБ труднее с ним. Но труднее только потому, что Путин пока позволяет. Вот и все", – добавил он.
Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения он занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
23 ноября, после того как Европарламент призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, связанный с Пригожиным Telegram-канал распространил видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды, брендированной ЧВК "Вагнер" Пригожина. Глава МИД Эстонии в ответ сообщил: в Международном уголовном суде Пригожина ждут наручники.