Арестович: Ну где Пригожин, а где директор ФСБ? Пригожин приобретает власть, но если ФСБ захочет, он проснется, а его голова в тумбочке

Об этом Арестович заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Пригожин является в РФ фигурой, которая выполняет несколько задач, в частности президент РФ Владимир Путин использует его в качестве "пугала" для Запада, считает Арестович.

"Какие личные цели Пригожина? Думаю, что власть и деньги, как обычно. Какую форму он выбрал? Он выбрал форму, соответствующую традиционному российскому менталитету. [...] Он делает такой, православный, ИГИЛ, условно говоря, который славен чем? Волнами смертников, абсолютной брутальностью, жестокостью по отношению к своим и чужим. И многим любителям сильной руки или очень сильной руки это страшно нравится. Нравится на уровне посидеть на диване в Челябинске и одобрить это все", – заявил он.

Пригожин, как считает собеседник, "совершенно точно работает на определенный тип российский".

"И народ начинает задумываться: "Может, вот она – новая сила, которая действительно способна нас – таких диких, пьяных, нецивилизованных – все-таки привести к победе? Все-таки собрать..." Просто, понятно, все через силу, прямолинейно и так далее. То есть решает он и медийно-психологические задачи. Участь его печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Начиная с распила сирийского дезертира. Помните, вагнеровцы распилили под камеру бензопилой? Заканчивая этим "кувалдингом" и прочим. И когда он отыграет свою роль, Пригожина не будет в том или ином варианте. Понятно, что он не станет никаким лидером России. Понятно, что коллектив олигархов либо силовиков поставит на нем точку очень быстро", – продолжил Арестович.

По его мнению, пока Пригожин "нужен" и "надеется быть очень полезным Путину и части других силовиков, он фактически зарабатывает себе жизнь и безопасность".

Реагируя на предположение, что основатель ЧВК может увлечься властью, Арестович сказал, что в России "слишком много олигархов со своими частными армиями, спецслужбами и связями во всем мире".

"Ладно олигархи – силовики есть, другие силовики. Ну где Пригожин, а где директор ФСБ, например? Вы же понимаете, что это абсолютно не те весовые категории. При всем пригожинском этом "Вагнере", гоноре и прочем – если ФСБ не захочет, он проснется, а его голова в тумбочке. Он, конечно, приобретает власть. И ФСБ труднее с ним. Но труднее только потому, что Путин пока позволяет. Вот и все", – добавил он.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube