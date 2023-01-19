Пригожин раскритиковал россиян, которые смотрят в YouTube Фейгина и Гордона, и анонсировал закрытие сервиса в России

Пригожин назвал YouTube "информационной чумой" и сказал, что против его закрытия выступает "огромное количество людей" в администрации президента России.

"Они думают только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали [президента России Владимира] Путина, и за то, что мы вообще жили на этой земле. Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось", – заявил бизнесмен.

Он считает, что против закрытия видеохостинга выступают только "предатели своего народа и своей страны", которые хотят слушать на YouTube украинского журналиста Дмитрия Гордона и российского блогера Марка Фейгина.

"Им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ", – считает Пригожин.

По его мнению, у России достаточно собственных соцсетей и видеоплатформ, чтобы публиковать видео там.

"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации (так в России называют войну против Украины. – "ГОРДОН"), которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт", – заявил Пригожин.

По его словам, все, кто активно пользуются YouTube, "будут выявлены и понесут заслуженное наказание".

Агентство Reuters считает, что заявление Пригожина является свидетельством продолжающихся разногласий между ним и российским правительством. Оно напомнило, как на прошлой неделе министерство обороны России не упомянуло роль наемников из ЧВК "Вагнер" в боях за Соледар Донецкой области, но после возмущений бизнесмена выпустило обновленный пресс-релиз.