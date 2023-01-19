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Пригожин раскритиковал россиян, которые смотрят в YouTube Фейгина и Гордона, и анонсировал закрытие сервиса в России

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Пригожин раскритиковал сотрудников администрации президента России, которые якобы выступают против блокировки YouTube
Пригожин раскритиковал сотрудников администрации президента России, которые якобы выступают против блокировки YouTube
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Российский бизнесмен, основатель участвующей в войне против Украины частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время видеохостинг YouTube в России будет закрыт. Заявление Пригожина 18 января опубликовала в Telegram его пресс-служба.

Пригожин назвал YouTube "информационной чумой" и сказал, что против его закрытия выступает "огромное количество людей" в администрации президента России.

"Они думают только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали [президента России Владимира] Путина, и за то, что мы вообще жили на этой земле. Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось", – заявил бизнесмен.

Он считает, что против закрытия видеохостинга выступают только "предатели своего народа и своей страны", которые хотят слушать на YouTube украинского журналиста Дмитрия Гордона и российского блогера Марка Фейгина.

"Им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ",  считает Пригожин.

По его мнению, у России достаточно собственных соцсетей и видеоплатформ, чтобы публиковать видео там.

"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации (так в России называют войну против Украины. – "ГОРДОН"), которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт",  заявил Пригожин.

По его словам, все, кто активно пользуются YouTube, "будут выявлены и понесут заслуженное наказание". 

Агентство Reuters считает, что заявление Пригожина является свидетельством продолжающихся разногласий между ним и российским правительством. Оно напомнило, как на прошлой неделе министерство обороны России не упомянуло роль наемников из ЧВК "Вагнер" в боях за Соледар Донецкой области, но после возмущений бизнесмена выпустило обновленный пресс-релиз

Контекст:

В 2022 году, после начала полномасштабной войны против Украины, в России ввели военную цензуру. В стране запретили ряд российских и иностранных СМИ, а также заблокировали доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram.

Российские СМИ писали, что еще в марте в России рассматривали возможность блокировки YouTube, но этого не произошло. В том же месяце видеохостинг принял решение отключить монетизацию для своего российского сегмента. 

В октябре стало известно, что Пригожин обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку деятельности YouTube и рассмотреть вопрос о признании "нежелательной" в РФ американской компании Google, которой принадлежит сервис. Он заявил, что на платформе началась "информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей". "На YouTube распространяются фейки, публикуются русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", – говорилось в его заявлении. 

Гордон, комментируя предложение Пригожина, сказал, что оно его не удивиило. "Россияне, когда смотрят YouTube, могут начать о чем-то задумываться", – предположил журналист во время YouTube-стрима. Он сообщил, что на его YouTube-каналах 2025 млн зрителей – из России. "Миллионы россиян смотрят Дмитрия Гордона, который доносит им правду о войне, о фашистской сути их страны и руководства, о захватнической агрессии против Украины", – сказал журналист. 

По данным Reuters, ежемесячная аудитория YouTube в РФ составляет 90 млн пользователей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, YouTube, Марк Фейгин, свобода слова, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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