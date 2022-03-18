YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – СМИ

По словам источника, решение о блокировке YouTube ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда был заблокирован Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить.

Ранее этим днем Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в терроризме и потребовал от него прекратить трансляцию антироссийских роликов. Речь, в частности, о видео с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь.