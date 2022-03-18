YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – СМИ

По словам источника, решение о блокировке YouTube ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда был заблокирован Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить.
Ранее этим днем Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в терроризме и потребовал от него прекратить трансляцию антироссийских роликов. Речь, в частности, о видео с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ ужесточили цензуру и стали массово блокировать иностранные соцсети.
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов". В тот же день под блокировку попала и соцсеть Twitter.
13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".