В результате обстрела Гуляйполя погибла женщина. В городе сгорел кинотеатр, два человека ранены – ОВА

По его словам, под огнем оккупантов был 21 населенный пункт в регионе. В список разрушений добавились еще 18 разрушенных домов.

"Вчера в Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела города Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения", – написал Старух.

Он отметил, что прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские атаки по линии фронта.