В результате обстрела Гуляйполя погибла женщина. В городе сгорел кинотеатр, два человека ранены – ОВА

По его словам, под огнем оккупантов был 21 населенный пункт в регионе. В список разрушений добавились еще 18 разрушенных домов.
"Вчера в Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела города Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения", – написал Старух.
Он отметил, что прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские атаки по линии фронта.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.