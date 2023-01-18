В Запорожской области оккупанты бьют рекорды по количеству обстрелов – ОВА

По его словам, это в два-три раза больше, чем на прошлой неделе, и в четыре раза больше, чем было в прошлом году.

"Очень активизировался враг, наносит и авиационные удары, и артиллерией, и из РСЗО непосредственно по линии фронта и расположенным рядом населенным пунктам. К счастью, погибших за эти сутки нет, но разрушено много зданий", – сказал он.

Он отметил, что территория между населенными пунктами Гуляйполе и Пологи сейчас – один из самых горячих участков на линии столкновения.

Старух рассказал, что оккупанты продолжают активную "фильтрацию" в захваченных селах: проверяют телефоны, ввели так называемый "комендантский час" на три дня.

"Рашисты постоянно проводят перепись населения, чтобы забрать дома и имущество тех, что уехал, а после этого разместить там войска" – добавил он.