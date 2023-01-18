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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты бьют рекорды по количеству обстрелов – ОВА

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Погибших за последние сутки в области нет
Погибших за последние сутки в области нет
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА / Telegram

За последние сутки российская армия более 170 раз обстреляла Запорожскую область из разных видов оружия, и это рекордное значение. Об этом глава областной военной администрации Александр Старух сообщил 18 января в эфире национального телемарафона, видео он опубликовал Telegram.

По его словам, это в два-три раза больше, чем на прошлой неделе, и в четыре раза больше, чем было в прошлом году.

"Очень активизировался враг, наносит и авиационные удары, и артиллерией, и из РСЗО непосредственно по линии фронта и расположенным рядом населенным пунктам. К счастью, погибших за эти сутки нет, но разрушено много зданий", – сказал он.

Он отметил, что территория между населенными пунктами Гуляйполе и Пологи сейчас – один из самых горячих участков на линии столкновения. 

Старух рассказал, что оккупанты продолжают активную "фильтрацию" в захваченных селах:  проверяют телефоны, ввели так называемый "комендантский час" на три дня.

"Рашисты постоянно проводят перепись населения, чтобы забрать дома и имущество тех, что уехал, а после этого разместить там войска" – добавил он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 5 января сообщил, что в новом году на территорию свободной Украины по коридору прошел только один человек. "Мир уже уверен, что РФ не знает, что такое гуманитарное право и безопасная эвакуация. Украина же не раз проверила высокой ценой, что Россия не соблюдает никаких условий перемирия и никаких договоренностей", – сказал он.

Оккупанты с 15 декабря блокируют выезд населения на подконтрольные Украине территории в Запорожье через Васильевку. Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 18 января, что  объявленные россиянами "новогодние каникулы" на КПП должны были закончиться 15 января. "Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал Федоров.

Теги: Россия, оккупация, комендантский час, Запорожская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, Александр Старух, Гуляйполе
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