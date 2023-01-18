Оккупанты обстреляли Запорожскую область 171 раз, есть пострадавший – глава ОВА

Он отметил, что интенсивность российских обстрелов возрастает.

"За прошедшие сутки мы пережили рекордный 171 обстрел, добавилось еще 22 сообщения о разрушении домов и квартир мирных людей в результате попадания снарядов и ракет", – написал он.

По словам Старуха, обстрелам подверглись 26 населенных пунктов в области.

"Больше всего страдают по-прежнему общины на линии огня – опять Степногорск, Орехов и Гуляйполе пылают. С самого утра обстрелам подвергается Таврическая община. Вражеская артиллерия и "Грады" несут разрушения и не дают покоя. [...] Кроме того, в нарушение всех правил ведения войны враг применяет зажигательные боеприпасы", – сообщил глава ОВА.

Он сообщил, что в Гуляйполе ранен один человек.