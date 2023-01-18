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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Запорожскую область 171 раз, есть пострадавший – глава ОВА

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Старух рассказал об обстрелах Запорожской области
Старух рассказал об обстрелах Запорожской области
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал

Российские оккупанты 17 января 171 раз обстреляли Запорожскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram 18 января.

Он отметил, что интенсивность российских обстрелов возрастает.

"За прошедшие сутки мы пережили рекордный 171 обстрел, добавилось еще 22 сообщения о разрушении домов и квартир мирных людей в результате попадания снарядов и ракет", – написал он.

По словам Старуха, обстрелам подверглись 26 населенных пунктов в области.

"Больше всего страдают по-прежнему общины на линии огня – опять Степногорск, Орехов и Гуляйполе пылают. С самого утра обстрелам подвергается Таврическая община. Вражеская артиллерия и "Грады" несут разрушения и не дают покоя. [...] Кроме того, в нарушение всех правил ведения войны враг применяет зажигательные боеприпасы", – сообщил глава ОВА.

Он сообщил, что в Гуляйполе ранен один человек.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух
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