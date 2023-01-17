За последние сутки оккупанты разрушили 64 дома в Запорожской области – ОВА

По словам Старуха, люди не пострадали Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, за прошедшие сутки количество обстрелов в регионе дошло до 130. Зафиксированы разрушения 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.

"Этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской общины. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались целыми", – написал Старух.