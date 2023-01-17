За последние сутки оккупанты разрушили 64 дома в Запорожской области – ОВА

По его словам, за прошедшие сутки количество обстрелов в регионе дошло до 130. Зафиксированы разрушения 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.
"Этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской общины. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались целыми", – написал Старух.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.