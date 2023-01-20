"Очередной "рекорд" вражеских атак". Оккупанты за сутки 224 раза обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области – ОВА

По словам Старуха, в регионе зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак – только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов", – написал Старух.

По его словам, жестокость российских захватчиков "не имеет предела и не перестает ужасать".

"Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линию огня… Каждый военный преступник понесет наказание за совершенное на нашей земле!" – подчеркнул глава ОВА.