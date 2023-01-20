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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очередной "рекорд" вражеских атак". Оккупанты за сутки 224 раза обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области – ОВА

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По словам Старуха, в регионе зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов
По словам Старуха, в регионе зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки 224 раза обстреляли территорию Запорожской области. Об этом утром 20 января в Telegram сообщил глава областной государственной военной администрации Александр Старух.

"Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак – только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов", – написал Старух.

По его словам, жестокость российских захватчиков "не имеет предела и не перестает ужасать".

"Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линию огня… Каждый военный преступник понесет наказание за совершенное на нашей земле!" – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Александр Старух, российские оккупанты
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