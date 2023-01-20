"Очередной "рекорд" вражеских атак". Оккупанты за сутки 224 раза обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области – ОВА

"Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак – только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов", – написал Старух.
По его словам, жестокость российских захватчиков "не имеет предела и не перестает ужасать".
"Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линию огня… Каждый военный преступник понесет наказание за совершенное на нашей земле!" – подчеркнул глава ОВА.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.