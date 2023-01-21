В район Соледара доставили первый груз гуманитарной помощи ООН

Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область "продолжается без передышки", отметил президент Украины 15 января Фото: Maxar Technologies / Twitter

Об этом 20 января сообщил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке, написала The Guardian.

Отмечается, что в район недалеко от Соледара, который контролируют ВСУ, отправили колонну из трех грузовиков с запасами пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для примерно 800 человек.

ООН стремится увеличить количество конвоев с гуманитарной помощью вблизи линии фронта, подчеркнул Лаерке.

В Соледаре до прошлой недели все еще оставалось около 500 мирных жителей, указала The Guardian.