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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В район Соледара доставили первый груз гуманитарной помощи ООН

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Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область "продолжается без передышки", отметил президент Украины 15 января
Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область "продолжается без передышки", отметил президент Украины 15 января
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Первый груз гуманитарной помощи ООН прибыл в район прифронтового Соледара Донецкой области.

Об этом 20 января сообщил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке, написала The Guardian.

Отмечается, что в район недалеко от Соледара, который контролируют ВСУ, отправили колонну из трех грузовиков с запасами пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для примерно 800 человек.

ООН стремится увеличить количество конвоев с гуманитарной помощью вблизи линии фронта, подчеркнул Лаерке.

В Соледаре до прошлой недели все еще оставалось около 500 мирных жителей, указала The Guardian.

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщили в Минобороны 9 января. 10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои в районе Соледара. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр 12 января.

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером Маляр заявила, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 января.

Теги: Россия, Украина, ООН, Донецкая область, гуманитарная помощь, Соледар, война России против Украины, население, грузовик
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