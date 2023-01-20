"Вот что значит работать на опережение". Стратком ВСУ высмеял российских пропагандистов, которые "сожгли" танк Abrams под Соледаром

Танков Abrams еще нет на вооружении ВСУ, а россияне их уже "уничтожают" Фото: EPA

"Ты Abrams видишь? Нет. А он есть. Вот что значит работать на опережение. Жаль водителя-механика", – сказано в публикации.

В сообщении одного из пропагандистских Telegram-каналов, скриншот которого опубликовали в ВСУ, говорится, что под Соледаром Донецкой области с помощью обычного гранатомета "Муха" (РПГ-18) советского образца оккупанты якобы сожгли танк Abrams.

Также утверждается, что механик-водитель "сгоревшего" танка "оказался афроамериканцем" и его "не оставили в живых".