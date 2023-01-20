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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вот что значит работать на опережение". Стратком ВСУ высмеял российских пропагандистов, которые "сожгли" танк Abrams под Соледаром

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Танков Abrams еще нет на вооружении ВСУ, а россияне их уже "уничтожают"
Танков Abrams еще нет на вооружении ВСУ, а россияне их уже "уничтожают"
Фото: EPA

Российская пропаганда распространила фейк о якобы уничтоженном на фронте в Украине танке Abrams американского производства. Об этом 20 января сообщило в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Ты Abrams видишь? Нет. А он есть. Вот что значит работать на опережение. Жаль водителя-механика", – сказано в публикации.

В сообщении одного из пропагандистских Telegram-каналов, скриншот которого опубликовали в ВСУ, говорится, что под Соледаром Донецкой области с помощью обычного гранатомета "Муха" (РПГ-18) советского образца оккупанты якобы сожгли танк Abrams.

Также утверждается, что механик-водитель "сгоревшего" танка "оказался афроамериканцем" и его "не оставили в живых".

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд. 

При этом танки Abrams все еще не поставлялись в Украину, несмотря на запросы. В частности, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил на брифинге 18 января, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться. 

Теги: Россия, США, Украина, оккупация, танки, российская пропаганда, Соледар, ВСУ, афроамериканцы, страна-агрессор, курьез, война России против Украины, фейк, дезинформация, российские оккупанты, деоккупация
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