Фронт в тупике. Британская разведка высказалась о последних военных действиях в Украине

По ее данным, в последние дни ожесточенные бои шли в трех секторах. При этом на северо-востоке, вблизи Кременной, Украина, вероятно, достигла небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.
На бахмутском направлении в Донецкой области армейские части и силы ЧВК "Вагнер", вероятно, восстанавливают позиции в городе Соледар после его захвата в начале недели, говорится в сообщении.
"На южном участке фронта, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые проводили артиллерийские перестрелки и столкновения, но избегали широкомасштабных наступательных действий", – информирует минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 21, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/fUXFhi6VBW
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.
"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.