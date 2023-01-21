Фронт в тупике. Британская разведка высказалась о последних военных действиях в Украине

По ее данным, в последние дни ожесточенные бои шли в трех секторах. При этом на северо-востоке, вблизи Кременной, Украина, вероятно, достигла небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.

На бахмутском направлении в Донецкой области армейские части и силы ЧВК "Вагнер", вероятно, восстанавливают позиции в городе Соледар после его захвата в начале недели, говорится в сообщении.

"На южном участке фронта, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые проводили артиллерийские перестрелки и столкновения, но избегали широкомасштабных наступательных действий", – информирует минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/fUXFhi6VBW — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 21, 2023



