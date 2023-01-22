Российские оккупанты продолжают попытки наступления на трех направлениях и усилили авиацию – Генштаб ВСУ

"Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на авдеевском и лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются", – сказано в сообщении.
За прошедшие сутки силы обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута Донецкой области и возле Кременной Луганской области.
20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.