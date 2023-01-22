Российские оккупанты продолжают попытки наступления на трех направлениях и усилили авиацию – Генштаб ВСУ

"Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на авдеевском и лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются", – сказано в сообщении.

За прошедшие сутки силы обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе.



