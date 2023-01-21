Пограничники уничтожили разведгруппу россиян в районе Бахмута – Госпогранслужба

"Битва за Бахмут: пограничники уничтожили разведгруппу и отразили штурм оккупантов", – говорится в сообщении.

В ГПСУ пояснили, что противник пытался провести разведку боем.

"Безуспешно. Наши бойцы уничтожили двух разведчиков, еще трех ранили", – сообщили в Госпогранслужбе.

Позднее, с наступлением темноты, вражеская пехота пошла в наступление. Артиллерия сил обороны открыла огонь по оккупантам, а пограничники остановили их в ближнем бою.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.