"Противник несет потери". Генштаб ВСУ рассказал об ударах по российским оккупантам

Ракетчики и артиллеристы поразили скопления врага и их склады, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что у противника много раненых.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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