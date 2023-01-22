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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Противник несет потери". Генштаб ВСУ рассказал об ударах по российским оккупантам

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Ракетчики и артиллеристы поразили скопления врага и их склады, отметили в Генштабе ВСУ
Ракетчики и артиллеристы поразили скопления врага и их склады, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки украинская армия нанесла семь ударов по российским объектам на территории Украины. Об этом проинформировал 22 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что у противника много раненых.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CTjt2cZbkBwLjgS7avy9XrLCpZB8rkiYmu9whqMbdRizVhY2B5wCs8ENYmUkp6dsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 120 760 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, раненые, больница, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Новая Каховка, потери армии России
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