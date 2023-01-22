"Противник несет потери". Генштаб ВСУ рассказал об ударах по российским оккупантам

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что у противника много раненых.
"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 120 760 человек личного состава.