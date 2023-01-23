"Очень хочется новую страницу – самолеты". Зеленский рассказал, какое оружие Украине нужно сейчас больше всего

"Украине нужна защита на поле боя. Это, конечно же, артиллерия, РЗСО, важна бронетехника: БМП, БТР разного вида. [...] Танки. Нужны танки. Это вид техники, которой у нас дефицит – скрывать нечего. Дефицитом являются и снаряды ко всему выше изложенному мною. Это что касается сил на земле. Что касается неба – нужно защищать просто людей, крыши домов. Вы же видите, десятки, сотни людей погибают от ударов иранских дронов, баллистических ракет и так далее. В общем.... полем боя стали города и села", – рассказал он, отвечая на вопрос, какое оружие Украине сейчас нужнее всего.
Зеленский подчеркнул, что в результате военных действий стерты с лица земли целые объединенные территориальные общины.
"Особенно на Донбассе. Где они все якобы защищают, а на самом деле – зачищают. Там ничего живого нет. Какую любовь они хотят? Они ждали людей с цветами, а так себя повели, что люди их будут встречать только с оружием. Поэтому нужны системы ПВО: защищать наше небо. Я благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошая система, нам бы их побольше. Но [канцлер Германии Олаф] Шольц обещал – будем ждать. И конечно же, NASAMS, которые нам давали партнеры. Сейчас [принято] решение по Patriot, – добавил он. – Очень хочется новую страницу в этой войне, точнее – в защите. Это, конечно же, самолеты. Хочется, чтобы контроля неба у русских не было".
Также Украине нужны ракеты дальнего радиуса действия, подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Как отметил журналист в ходе беседы с Зеленским, интервью было записано перед встречей союзников Украины в формате "Рамштайн", состоявшейся 20 января. На этом заседании решения о предоставлении Украине немецких танков не приняли, но в рамках работы контактной группы в течение нескольких дней партнеры объявили о передаче Киеву ряда пакетов оборонной помощи, в них вошли артиллерия, бронетехника и системы ПВО.
Основные танки западного образца Украине пока передает только Великобритания. Речь о 14 единицах Challenger 2.