Украинские артиллеристы уже учатся в Великобритании, экипажи для танков Challenger 2 вот-вот начнут обучение – посол

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты", – сказал посол.
Пристайко, прогнозирует, что обучение не займет много времени, поскольку, как отмечают британские инструкторы, украинские военные "мотивированы и учатся очень быстро".
"Когда мы готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", – пояснил посол.
По словам Пристайко, танки для Украины уже готовят для отправки в Украину.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако договоренностей о поставках танков пока нет.
Исключение – правительство Великобритании, которое 11 января официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.