Украинские артиллеристы уже учатся в Великобритании, экипажи для танков Challenger 2 вот-вот начнут обучение – посол

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты", – сказал посол.

Пристайко, прогнозирует, что обучение не займет много времени, поскольку, как отмечают британские инструкторы, украинские военные "мотивированы и учатся очень быстро".

"Когда мы готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", – пояснил посол.

По словам Пристайко, танки для Украины уже готовят для отправки в Украину.