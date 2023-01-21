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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские артиллеристы уже учатся в Великобритании, экипажи для танков Challenger 2 вот-вот начнут обучение – посол

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Танки Challenger 2 уже готовят для отъезда в Украину, сообщил посол
Танки Challenger 2 уже готовят для отъезда в Украину, сообщил посол
Фото: EPA

Украинские военные в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2 в Великобритании. Об этом 20 января сказал в комментарии "Радіо Свобода" посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты", – сказал посол.

Пристайко, прогнозирует, что обучение не займет много времени, поскольку, как отмечают британские инструкторы, украинские военные "мотивированы и учатся очень быстро".

"Когда мы готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", – пояснил посол.

По словам Пристайко, танки для Украины уже готовят для отправки в Украину.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако договоренностей о поставках танков пока нет.

Исключение – правительство Великобритании, которое 11 января официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Теги: Великобритания, танки, военная техника, артиллерия, украинский военный, война России против Украины, учения, Вадим Пристайко, тренировка, Challenger 2
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