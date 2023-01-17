В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военных – минобороны страны

"Удваивая успех нашей базовой подготовки украинских военных в 2022 году в Великобритании, мы также увеличиваем это число в этом году еще на 20 тыс. человек. Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды уже присоединились к этим усилиям, и я рад сообщить, что теперь к нам присоединится группа австралийских военных", – сказал он.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в ноябре ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Всего, согласно данным Генштаба ВСУ, за 2022 год за границей прошли обучение более 20 тыс. украинских военнослужащих.