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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военных – минобороны страны

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Всего в 2022 году обучение за границей прошли 20 тыс. украинских военнослужащих
Всего в 2022 году обучение за границей прошли 20 тыс. украинских военнослужащих
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, выступая в Палате общин 16 января, сообщает пресс-служба ведомства.

"Удваивая успех нашей базовой подготовки украинских военных в 2022 году в Великобритании, мы также увеличиваем это число в этом году еще на 20 тыс. человек. Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды уже присоединились к этим усилиям, и я рад сообщить, что теперь к нам присоединится группа австралийских военных", – сказал он. 

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих

Кроме того, в ноябре ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Всего, согласно данным Генштаба ВСУ, за 2022 год за границей прошли обучение более 20 тыс. украинских военнослужащих.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, военные, оборона, военные учения, ВСУ, военнослужащий, Бен Уоллес, тренировка, Британия
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