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Работа над 10-м пакетом санкций ЕС против России затормозилась – представитель Польши

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Еврокомиссия испытывает давление от некоторых дипломатов ЕС, сообщило польское агентство PAP
Еврокомиссия испытывает давление от некоторых дипломатов ЕС, сообщило польское агентство PAP
Фото: depositphotos.com

В Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним против Беларуси. Об этом 23 января сообщило польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса.

Он отметил, что Польша "разочарована" отсутствием предложения по санкциям от Еврокомиссии. В то же время Садос подчеркнул, что замедление не меняет решимости принять "амбициозный" 10-й пакет санкций.

По информации PAP, в новом пакете много предложений, охватывающих резиновые изделия. Ранее агентство сообщало, что в новых санкциях будут ограничения на экспорт российских алмазов, которые приносят бюджету €4,5 млрд в год. Также санкции коснутся товаров, которые могут "пригодиться" российским военным.

Сейчас Еврокомиссия испытывает давление от некоторых дипломатов ЕС, которые занимают консервативную позицию в отношении новых ограничений, отметило PAP.

Ориентировочная дата, когда комиссия могла бы утвердить новый пакет санкций – к годовщине российского вторжения в Украину – до 24 февраля, пишет агентство. Но многие страны настаивают, что это должно произойти быстрее, добавило PAP. 

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, санкции, Еврокомиссия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, работа, ЕС
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