Работа над 10-м пакетом санкций ЕС против России затормозилась – представитель Польши

Он отметил, что Польша "разочарована" отсутствием предложения по санкциям от Еврокомиссии. В то же время Садос подчеркнул, что замедление не меняет решимости принять "амбициозный" 10-й пакет санкций.

По информации PAP, в новом пакете много предложений, охватывающих резиновые изделия. Ранее агентство сообщало, что в новых санкциях будут ограничения на экспорт российских алмазов, которые приносят бюджету €4,5 млрд в год. Также санкции коснутся товаров, которые могут "пригодиться" российским военным.

Сейчас Еврокомиссия испытывает давление от некоторых дипломатов ЕС, которые занимают консервативную позицию в отношении новых ограничений, отметило PAP.

Ориентировочная дата, когда комиссия могла бы утвердить новый пакет санкций – к годовщине российского вторжения в Украину – до 24 февраля, пишет агентство. Но многие страны настаивают, что это должно произойти быстрее, добавило PAP.