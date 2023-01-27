Евросоюз приготовил новые санкции против Беларуси из-за участия в агрессии в Украине – СМИ

Основанием для этого послужило предоставление Беларусью своей территории в качестве плацдарма для нападения на Украину в феврале 2022 года. Кроме того, российские войска и техника по-прежнему находятся в стране, РФ запускает с ее территории ракеты, и страны проводят совместные военные учения, пишет агентство.

Предлагаемые меры включают:

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;

санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны.



"По аналогии с санкциями, введенными в отношении РФ, предложения включают льготы для лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также для соответствующих финансовых операций с участием подсанкционных лиц. Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции", – говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что предлагаемые меры требуют одобрения всех государств – членов союза. ЕС также работает над десятым пакетом санкций против РФ, а также над новым ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять оба решения до следующей недели.