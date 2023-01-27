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Евросоюз приготовил новые санкции против Беларуси из-за участия в агрессии в Украине – СМИ

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Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что его страна принимает участие в войне
Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что его страна принимает участие в войне
Фото: ЕРА

Страны Европейского союза готовят новые санкционные ограничения для Беларуси за поддержку российской агрессии в Украине. Об этом 27 января пишет Bloomberg.

Основанием для этого послужило предоставление Беларусью своей территории в качестве плацдарма для нападения на Украину в феврале 2022 года. Кроме того, российские войска и техника по-прежнему находятся в стране,  РФ  запускает с ее территории ракеты, и страны проводят совместные военные учения, пишет агентство.

Предлагаемые меры включают:

  • запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;
  • санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;
  • торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;
  • меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны.


"По аналогии с санкциями, введенными в отношении РФ, предложения включают льготы для лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также для соответствующих финансовых операций с участием подсанкционных лиц. Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции", – говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что предлагаемые меры требуют одобрения всех государств – членов союза. ЕС также работает над десятым пакетом санкций против РФ, а также над новым ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять оба решения до следующей недели.

Контекст:

Беларусь с начала полномасштабного вторжения РФ является участником войны, так как с ее территории заходили российские войска в Украину. Также Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. 

4 октября 2022 года Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что его страна принимает участие в войне России против Украины

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

10 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе заявила, что ЕС будет вводить новые санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне против Украины. "Мы будем оказывать давление на Кремль так долго, как это потребуется, с помощью режима жестких санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например на Беларусь или Иран", – заявила президент Еврокомиссии.

Теги: Беларусь, санкции, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
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