Евросоюз приготовил новые санкции против Беларуси из-за участия в агрессии в Украине – СМИ

Основанием для этого послужило предоставление Беларусью своей территории в качестве плацдарма для нападения на Украину в феврале 2022 года. Кроме того, российские войска и техника по-прежнему находятся в стране, РФ запускает с ее территории ракеты, и страны проводят совместные военные учения, пишет агентство.
Предлагаемые меры включают:
"По аналогии с санкциями, введенными в отношении РФ, предложения включают льготы для лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также для соответствующих финансовых операций с участием подсанкционных лиц. Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции", – говорится в сообщении.
Bloomberg отмечает, что предлагаемые меры требуют одобрения всех государств – членов союза. ЕС также работает над десятым пакетом санкций против РФ, а также над новым ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять оба решения до следующей недели.
Беларусь с начала полномасштабного вторжения РФ является участником войны, так как с ее территории заходили российские войска в Украину. Также Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября 2022 года Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что его страна принимает участие в войне России против Украины.
19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
10 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе заявила, что ЕС будет вводить новые санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне против Украины. "Мы будем оказывать давление на Кремль так долго, как это потребуется, с помощью режима жестких санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например на Беларусь или Иран", – заявила президент Еврокомиссии.