Кулеба на Совете глав МИД ЕС призвал ввести "сокрушительные санкции" против "Росатома", российской индустрии ракет и БПЛА

Об этом Кулеба сказал 23 января во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел Евросоюза, его цитирует пресс-центр МИД Украины.
"Я призываю вас ввести сокрушительные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников. Уничтожив или серьезно ограничив способность России производить новые ракеты и беспилотники, мы "убьем" их возможность создавать новые средства террора. Мы также добьемся долгосрочной стратегической цели сдерживания российского ракетного террора", – отметил Кулеба.
По его словам, очень важно "закрыть все лазейки для обхода санкций" РФ – "все это должно встречать жесткое отпор".
Кулеба также призвал снизить предельное ограничение на цену российской нефти, отключить больше российских банков от SWIFT (прежде всего – "Газпромбанк" и "Банк Санкт-Петербург", вовлеченных в финансирование войны против Украины), закрыть доступ РФ к облачным сервисам и операциям с криптовалютой, ввести санкции против российской металлургии.
"Отдельной темой выступления стала необходимость прекращения сотрудничества с Россией в области атомной энергетики и введения санкций против "Росатома". Дмитрий Кулеба убежден, что первым шагом может стать введение персональных санкций против сотрудников и должностных лиц "Росатома", вовлеченных в захват и милитаризацию Запорожской АЭС", – говорится в сообщении МИД Украины.
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что В Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним против Беларуси.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.