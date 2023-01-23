Кулеба на Совете глав МИД ЕС призвал ввести "сокрушительные санкции" против "Росатома", российской индустрии ракет и БПЛА

Об этом Кулеба сказал 23 января во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел Евросоюза, его цитирует пресс-центр МИД Украины.

"Я призываю вас ввести сокрушительные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников. Уничтожив или серьезно ограничив способность России производить новые ракеты и беспилотники, мы "убьем" их возможность создавать новые средства террора. Мы также добьемся долгосрочной стратегической цели сдерживания российского ракетного террора", – отметил Кулеба.

По его словам, очень важно "закрыть все лазейки для обхода санкций" РФ – "все это должно встречать жесткое отпор".

Кулеба также призвал снизить предельное ограничение на цену российской нефти, отключить больше российских банков от SWIFT (прежде всего – "Газпромбанк" и "Банк Санкт-Петербург", вовлеченных в финансирование войны против Украины), закрыть доступ РФ к облачным сервисам и операциям с криптовалютой, ввести санкции против российской металлургии.

"Отдельной темой выступления стала необходимость прекращения сотрудничества с Россией в области атомной энергетики и введения санкций против "Росатома". Дмитрий Кулеба убежден, что первым шагом может стать введение персональных санкций против сотрудников и должностных лиц "Росатома", вовлеченных в захват и милитаризацию Запорожской АЭС", – говорится в сообщении МИД Украины.