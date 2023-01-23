Украина и Евросоюз должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года – МИД

Предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 23 января во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр внешнеполитического ведомства.

"У нас высокие ожидания от саммита Украина – ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", – отметил Кулеба.

По его словам, Украина финализирует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад этой весной. В Киеве также ожидают, что положительные оценки будут включены в итоговую декларацию саммита Украина – ЕС.

"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии, – подчеркнул Кулеба. – Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать".