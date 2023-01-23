Украина и Евросоюз должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года – МИД

Об этом 23 января во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр внешнеполитического ведомства.
"У нас высокие ожидания от саммита Украина – ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", – отметил Кулеба.
По его словам, Украина финализирует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад этой весной. В Киеве также ожидают, что положительные оценки будут включены в итоговую декларацию саммита Украина – ЕС.
"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии, – подчеркнул Кулеба. – Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать".
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.