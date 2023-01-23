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Украина и Евросоюз должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года – МИД

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Предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии, отметил Кулеба
Предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина рассчитывает на положительную оценку выполнения ею рекомендаций Еврокомиссии, что позволит начать предвступительные переговоры о членстве в Евросоюзе уже в 2023 году.

Об этом 23 января во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр внешнеполитического ведомства.

"У нас высокие ожидания от саммита Украина – ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", – отметил Кулеба.

По его словам, Украина финализирует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад этой весной. В Киеве также ожидают, что положительные оценки будут включены в итоговую декларацию саммита Украина – ЕС.

"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии, – подчеркнул Кулеба. – Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать".

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Украина, Еврокомиссия, МИД Украины, переговоры, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, саммит, Евросоюз, вступ, заседание, членство, ЕС
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