Шмыгаль: Наша цель – трансформация и формирование обновленной Украины, неотъемлемой частью этого станет вступление в ЕС

Об этом 20 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Мы начинаем масштабную программу восстановления. Мы ищем пути для возобновления инвестиций частного сектора в экономику. Мы видим, что мировые гиганты заинтересованы принять участие в реализации программы трансформации и восстановления Украины, – сказал Шмыгаль. – Наша цель – не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины. Неотъемлемой частью этой трансформации станет наше вступление в Европейский союз".

Глава Кабмина отметил визит в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля 19 января.

"Мы услышали слова о том, что Украина – это ЕС, а ЕС – это Украина. Европа продолжит активную помощь в военной, финансовой и гуманитарной сферах", – подчеркнул Шмыгаль.

Он назвал "следующие три ключевых приоритета" для правительства.

"Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, создание специального международного трибунала для наказания российских военных преступников и конфискация российских активов для восстановления Украины. По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", – резюмировал Шмыгаль.

Всемирный экономический форум в Давосе в 2023 году проходит с 16-го по 20 января. Президент Владимир Зеленский считает, что Украину услышали в Давосе.