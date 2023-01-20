Шмыгаль: Наша цель – трансформация и формирование обновленной Украины, неотъемлемой частью этого станет вступление в ЕС

Об этом 20 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Мы начинаем масштабную программу восстановления. Мы ищем пути для возобновления инвестиций частного сектора в экономику. Мы видим, что мировые гиганты заинтересованы принять участие в реализации программы трансформации и восстановления Украины, – сказал Шмыгаль. – Наша цель – не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины. Неотъемлемой частью этой трансформации станет наше вступление в Европейский союз".
Глава Кабмина отметил визит в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля 19 января.
"Мы услышали слова о том, что Украина – это ЕС, а ЕС – это Украина. Европа продолжит активную помощь в военной, финансовой и гуманитарной сферах", – подчеркнул Шмыгаль.
Он назвал "следующие три ключевых приоритета" для правительства.
"Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, создание специального международного трибунала для наказания российских военных преступников и конфискация российских активов для восстановления Украины. По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", – резюмировал Шмыгаль.
Всемирный экономический форум в Давосе в 2023 году проходит с 16-го по 20 января. Президент Владимир Зеленский считает, что Украину услышали в Давосе.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.