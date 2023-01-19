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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский считает, что Украину услышали в Давосе

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Зеленский: Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, ради того, чтобы мы сохранили свое, в частности, наших людей
Зеленский: Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, ради того, чтобы мы сохранили свое, в частности, наших людей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский имеет позитивные ожидания относительно восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи, которое запланировано на 20 января. Об этом он заявил 19 января на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, трансляция велась в YouTube.

"Чего мы ожидаем от "Рамштайна"? Давос и другие площадки влияют на решения, безусловно, приоритетные для нашего государства именно сейчас. Именно сейчас от тех минут зависит результат на поле боя. Я считаю, что мы были услышаны. Однако увидим по результатам поддержки конкретными пакетами военной поддержки. Мы видели уже сигнал [о подготовке] большого пакета на $2,5 млрд, мы благодарны США", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина "в принципе, понимает", что будет в этом пакете помощи. Он выразил благодарность США и отметил, что Киев ожидает от всех партнеров поддержки. 

"Ну, кто чем может, – добавил он. – К "Рамштайну" мы готовились мощно. Мы провели несколько десятков разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, ради того, чтобы мы сохранили свое, в частности, наших людей. Поэтому посмотрим немного позже, будем судить по результатам "Рамштайна", ожидания позитивные".

Контекст:

Зеленский 18 января по видеосвязи выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Его речь была о времени, "которого очень мало". Он призвал международное сообщество к решительности и к более быстрому реагированию, так как "время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Давос, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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