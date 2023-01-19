Зеленский считает, что Украину услышали в Давосе

Зеленский: Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, ради того, чтобы мы сохранили свое, в частности, наших людей Фото: president.gov.ua

"Чего мы ожидаем от "Рамштайна"? Давос и другие площадки влияют на решения, безусловно, приоритетные для нашего государства именно сейчас. Именно сейчас от тех минут зависит результат на поле боя. Я считаю, что мы были услышаны. Однако увидим по результатам поддержки конкретными пакетами военной поддержки. Мы видели уже сигнал [о подготовке] большого пакета на $2,5 млрд, мы благодарны США", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина "в принципе, понимает", что будет в этом пакете помощи. Он выразил благодарность США и отметил, что Киев ожидает от всех партнеров поддержки.

"Ну, кто чем может, – добавил он. – К "Рамштайну" мы готовились мощно. Мы провели несколько десятков разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, ради того, чтобы мы сохранили свое, в частности, наших людей. Поэтому посмотрим немного позже, будем судить по результатам "Рамштайна", ожидания позитивные".