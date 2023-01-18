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Премьер Швеции: Восстановление Украины после войны будет напоминать "план Маршалла", замороженные активы РФ должны стать частью решения

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Кристерссон представил программу шведского председательства в Совете ЕС
Кристерссон представил программу шведского председательства в Совете ЕС
Фото: EPA

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Швеции Ульф Кристерссон заявил о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.

Об этом он сказал 17 января в Страсбурге (Франция) на сессии Европарламента, представляя программу шведского председательства в 2023 году. Текстовая версия речи Кристерссона опубликована на сайте шведского председательства в Совете ЕС.

"Наша роль в качестве председателя совета означает, что мы должны следить за тем, чтобы союз сохранял свою экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Например, мы должны следить за тем, чтобы в Украине продолжались реформы на пути ее вступления в ЕС. Это также означает, что мы должны начать работать над решениями по восстановлению и реконструкции Украины вместе с нашими международными партнерами", – отметил премьер Швеции.

По словам Кристерссона, восстановление Украины по окончании российской агрессии "будет напоминать "план Маршалла" после Второй мировой войны".

"И в этих усилиях замороженные российские активы должны стать не только частью проблемы, но и частью решения. Я предполагаю очень тщательный анализ возможностей демократического мира объединиться, чтобы использовать эти деньги для восстановления по крайней мере части того, что было разрушено", – подчеркнул глава правительства Швеции, председательствующей в Совете ЕС.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября 2022 года в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.

Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Теги: Россия, Украина, Швеция, Европарламент, реформы, агрессия, Совет ЕС, Европейский союз, война России против Украины, ущерб, план Маршалла, премьер-министр, вступ, членство, компенсация, ЕС, восстановление, Ульф Кристерссон
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