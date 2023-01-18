Премьер Швеции: Восстановление Украины после войны будет напоминать "план Маршалла", замороженные активы РФ должны стать частью решения

Об этом он сказал 17 января в Страсбурге (Франция) на сессии Европарламента, представляя программу шведского председательства в 2023 году. Текстовая версия речи Кристерссона опубликована на сайте шведского председательства в Совете ЕС.

"Наша роль в качестве председателя совета означает, что мы должны следить за тем, чтобы союз сохранял свою экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Например, мы должны следить за тем, чтобы в Украине продолжались реформы на пути ее вступления в ЕС. Это также означает, что мы должны начать работать над решениями по восстановлению и реконструкции Украины вместе с нашими международными партнерами", – отметил премьер Швеции.

По словам Кристерссона, восстановление Украины по окончании российской агрессии "будет напоминать "план Маршалла" после Второй мировой войны".

"И в этих усилиях замороженные российские активы должны стать не только частью проблемы, но и частью решения. Я предполагаю очень тщательный анализ возможностей демократического мира объединиться, чтобы использовать эти деньги для восстановления по крайней мере части того, что было разрушено", – подчеркнул глава правительства Швеции, председательствующей в Совете ЕС.