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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы все – украинцы". Глава Евросовета выступил в Верховной Раде

Речь Шарля Мишеля встретили аплодисментами
Речь Шарля Мишеля встретили аплодисментами
Фото: EPA

Глава Европейского совета Шарль Мишель 19 января выступил в украинском парламенте в ходе своего визита в Киев. Видео опубликовано на его странице в Twitter.

"На Майдане, через 27 лет после обретения вашей независимости, вы решили сказать: "Мы – европейцы". И сегодня я приехал в Украину, чтобы сказать вам, украинцам: "Мы все – украинцы", – сказал он.

Его выступление украинские депутаты встретили аплодисментами.

Контекст:

Мишель сообщил о приезде в Киев утром 19 января. "Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год будет годом победы и мира", – написал он. Во время визита он посетил в Киеве реабилитационный центр для военнослужащих, провел переговоры с Зеленским. 

Это третий визит Мишеля в Украину за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года. В апреле председатель Европейского совета посещал Киев, в мае – Одессу

10 января 2023 года Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. "Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего  саммита Украина – ЕС", – добавил он.

Визит Мишеля в Украину состоялся за две недели до 24-го саммита Украина – ЕС, который  пройдет в Киеве 3 февраля. Председательствовать на саммите будут Зеленский, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди приоритетов встречи лидеров будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, предложенной Украиной формулы мира и усиления санкционного режима против России.

Теги: Верховная Рада, Украина, Европейский совет, Европа, Шарль Мишель
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