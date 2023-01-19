"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем

На снимке Шмыгаль изображен в черной куртке с украинской нашивкой на рукаве, а Мишель – в черном гольфе и пиджаке. При этом и Шмыгаль, и Мишель были в очках.
Пользователи сети в очередной раз обратили внимание на внешнее сходство политиков.
"Господин Шмыгаль, спасибо, что носите распознавательные знаки", – отреагировали в сети.
Пане Шмигаль, дякуємо що ви носите розпізнавальні знаки *— ОДАРКА (@wildmurmur) January 19, 2023
"Он – ваш брат?" – пошутили подписчики.
Is he your brother *— not_registered (@not_registered) January 19, 2023
"Ваш двойник", – написали в комментариях.
Your doppelganger— Aaron N (@AaronNelson5) January 19, 2023
На то, что Шмыгаль и Мишель напоминают двойников, весной 2022 года обратили внимание соцсети и СМИ. Тогда политики не комментировали это, но Шмыгаль назвал Мишеля "человеком, близким ему по духу".
В октябре 2022 года о сходстве со Шмыгалем публично пошутил и сам Мишель.
Кроме внешнего сходства, Мишеля и Шмыгаля объединяет то, что они оба родились в один год: украинский премьер-министр – в октябре 1975 года, а президент ЕС – в декабре.