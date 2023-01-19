"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем

Мишель (слева) осенью 2022 года признал, что имеет внешнее сходство со Шмыгалем (справа) Фото: charlesmichel / Instagram

На снимке Шмыгаль изображен в черной куртке с украинской нашивкой на рукаве, а Мишель – в черном гольфе и пиджаке. При этом и Шмыгаль, и Мишель были в очках.

Пользователи сети в очередной раз обратили внимание на внешнее сходство политиков.

"Господин Шмыгаль, спасибо, что носите распознавательные знаки", – отреагировали в сети.

Пане Шмигаль, дякуємо що ви носите розпізнавальні знаки * — ОДАРКА (@wildmurmur) January 19, 2023

"Он – ваш брат?" – пошутили подписчики.

Is he your brother * — not_registered (@not_registered) January 19, 2023

"Ваш двойник", – написали в комментариях.