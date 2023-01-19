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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мишель посетил в Киеве реабилитационный центр для военных и заявил, что работает над увеличением поставок вооружения в Украину

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Мишель (справа): Мы работаем над тем, чтобы давать все больше и больше боеприпасов, больше систем вооружения Украине
Мишель (справа): Мы работаем над тем, чтобы давать все больше и больше боеприпасов, больше систем вооружения Украине
Фото: Charles Michel / Twitter

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который находится с визитом в Украине, посетил в Киеве реабилитационный центр для военнослужащих.

Об этом сообщил сайт Евросовета, опубликовав видеодайджест визита. 

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: newsroom.consilium.europa.eu

В Twitter Мишель добавил, что речь о центре, работу которого финансирует Евросоюз. 

"Впечатлен мужеством ветеранов. Украина несокрушима", – написал он. 

Как отмечает "Суспільне", Мишель находится в Украине с однодневным визитом. Журналисты спросили главу Евросовета, стоит ли Киеву ожидать поставок большего количества вооружений. 

"Это моя цель. Мы работаем над тем, чтобы давать все больше и больше боеприпасов, больше систем вооружения. Впервые в истории ЕС решил предоставить военную технику. Это было для Украины. Это произошло через несколько часов после начала этого вторжения, 24 февраля, и с тех пор мы постоянно усиливаем финансовые средства, которые мы предоставляем Украине для военного оборудования, а также для того, чтобы поддержать государство, функционирование государства, что очень важно", – ответил он.

Контекст:

Мишель сообщил о приезде в Киев утром 19 января. "Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год будет годом победы и мира", – написал он. Во время визита он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Это третий визит Мишеля в Украину за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года. В апреле председатель Европейского совета посещал Киев, в мае – Одессу

10 января 2023 года Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. "Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего  саммита Украина – ЕС", – добавил он.

Визит Мишеля в Украину состоялся за две недели до 24-го саммита Украина – ЕС, который  пройдет в Киеве 3 февраля. Председательствовать на саммите будут Зеленский, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди приоритетов встречи лидеров будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, предложенной Украиной формулы мира и усиления санкционного режима против России. 

видео

Видео: newsroom.consilium.europa.eu
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, военная помощь, реабилитация, война России против Украины, военнослужащий, Евросоюз, визит, Шарль Мишель, ветеран
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