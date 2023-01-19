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"Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества". Глава Евросовета приехал в Украину

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Мишель рассказал о визите уже из украинской столицы
Мишель рассказал о визите уже из украинской столицы
Фото: Charles Michel / Twitter

Глава Европейского совета Шарль Мишель 19 января приехал в Киев. Он написал об этом около 11 утра в Twitter.

Глава Евросовета проиллюстрировал пост фотографией, как украинская делегация встречает его на перроне Центрального железнодорожного вокзала в столице.

"Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год будет годом победы и мира", – написал Мишель.

Контекст:

10 января президент Украины Владимир Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. "Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего  саммита Украина – ЕС", – добавил он

24-й саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля. Среди приоритетов встречи лидеров будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также, по его словам, на нем будет обсуждаться предложенная Украиной формула мира и усиление санкционного режима против России. 

Теги: Киев, Европейский совет, визит, Шарль Мишель
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