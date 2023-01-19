ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Евросовета встретился с Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишель и Зеленский провели, по словам президента Украины, содержательные переговоры
Мишель и Зеленский провели, по словам президента Украины, содержательные переговоры
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель провели встречу в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. 

Он сначала опубликовал фото с Мишелем и заявил, что рад приветствовать главу Евросовета, в позже обнародовал видеоролик о встрече.

"Содержательные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы добиться еще больших", – написал Зеленский. 

Контекст:

Мишель сообщил о приезде в Киев утром 19 января"Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год будет годом победы и мира", – написал он.

Это третий визит Мишеля в Украину за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года. В апреле председатель Европейского совета посещал Киев, в мае – Одессу

10 января 2023 года Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. "Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего  саммита Украина – ЕС", – добавил он.

Визит Мишеля в Украину состоялся за две недели до 24-го саммита Украина – ЕС, который  пройдет в Киеве 3 февраля. Председательствовать на саммите будут Зеленский, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди приоритетов встречи лидеров будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, предложенной Украиной формулы мира и усиления санкционного режима против России. 

Теги: переговоры, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Шарль Мишель, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик G
Алеся БАЦМАН
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116182)
2
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (101449)
3
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77078)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (53469)
5
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (51575)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (50035)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (38264)
8
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (33762)
 
 
 
 