Глава Евросовета встретился с Зеленским

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Он сначала опубликовал фото с Мишелем и заявил, что рад приветствовать главу Евросовета, в позже обнародовал видеоролик о встрече.

"Содержательные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы добиться еще больших", – написал Зеленский.