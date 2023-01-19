Глава Евросовета встретился с Зеленским

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Он сначала опубликовал фото с Мишелем и заявил, что рад приветствовать главу Евросовета, в позже обнародовал видеоролик о встрече.
"Содержательные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы добиться еще больших", – написал Зеленский.
Мишель сообщил о приезде в Киев утром 19 января. "Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год будет годом победы и мира", – написал он.
Это третий визит Мишеля в Украину за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года. В апреле председатель Европейского совета посещал Киев, в мае – Одессу.
10 января 2023 года Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. "Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина – ЕС", – добавил он.
Визит Мишеля в Украину состоялся за две недели до 24-го саммита Украина – ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля. Председательствовать на саммите будут Зеленский, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди приоритетов встречи лидеров будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, предложенной Украиной формулы мира и усиления санкционного режима против России.