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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку Мишеля. Зеленский наградил его орденом "За заслуги"

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Зеленский наградил Мишеля орденом "За заслуги" I степени
Зеленский наградил Мишеля орденом "За заслуги" I степени
Фото: president.gov.ua

19 января в ходе визита главы Евросовета Шарля Мишеля в Украину в столице на Аллее смелости открыли его именную табличку, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Мишель и глава Украинского государства Владимир Зеленский посетили это место после переговоров, они приняли участие в церемонии открытия таблички.

"Мы помним всю помощь и поддержку. Благодарю вас", – сказал Зеленский, обращаясь к Мишелю. 

Кроме того, президент Украины вручил главе Евросовета орден "За заслуги" I степени, о чем он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи. 

"Для меня честь сегодня отметить господина президента Шарля Мишеля орденом "За заслуги" I степени. Спасибо за лидерство и за лидерскую поддержку Украины, нашей стойкости, нашей независимости и нашего народа", – сказал Зеленский, трансляция велась в YouTube.

После этого состоялось награждение. 

Мишель сказал, что тронут таким жестом.

"Я очень тронут этим проявлением доверия, которое также означает постоянную дружбу, дружественную связь, которая объединяет украинский народ и Евросоюз", – отметил он.

Контекст:

Мишель сообщил о приезде в Киев утром 19 января. "Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год будет годом победы и мира", – написал он. Во время визита он посетил в Киеве реабилитационный центр для военнослужащих, провел переговоры с Зеленским. 

Это третий визит Мишеля в Украину за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года. В апреле председатель Европейского совета посещал Киев, в мае – Одессу

10 января 2023 года Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. "Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего  саммита Украина – ЕС", – добавил он.

Визит Мишеля в Украину состоялся за две недели до 24-го саммита Украина – ЕС, который  пройдет в Киеве 3 февраля. Председательствовать на саммите будут Зеленский, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди приоритетов встречи лидеров будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, предложенной Украиной формулы мира и усиления санкционного режима против России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, награда, Шарль Мишель, орден
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