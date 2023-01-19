В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку Мишеля. Зеленский наградил его орденом "За заслуги"

Мишель и глава Украинского государства Владимир Зеленский посетили это место после переговоров, они приняли участие в церемонии открытия таблички.

"Мы помним всю помощь и поддержку. Благодарю вас", – сказал Зеленский, обращаясь к Мишелю.

Кроме того, президент Украины вручил главе Евросовета орден "За заслуги" I степени, о чем он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи.

"Для меня честь сегодня отметить господина президента Шарля Мишеля орденом "За заслуги" I степени. Спасибо за лидерство и за лидерскую поддержку Украины, нашей стойкости, нашей независимости и нашего народа", – сказал Зеленский, трансляция велась в YouTube.

После этого состоялось награждение.

Мишель сказал, что тронут таким жестом.

"Я очень тронут этим проявлением доверия, которое также означает постоянную дружбу, дружественную связь, которая объединяет украинский народ и Евросоюз", – отметил он.