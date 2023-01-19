В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку Мишеля. Зеленский наградил его орденом "За заслуги"

Мишель и глава Украинского государства Владимир Зеленский посетили это место после переговоров, они приняли участие в церемонии открытия таблички.
"Мы помним всю помощь и поддержку. Благодарю вас", – сказал Зеленский, обращаясь к Мишелю.
Кроме того, президент Украины вручил главе Евросовета орден "За заслуги" I степени, о чем он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи.
"Для меня честь сегодня отметить господина президента Шарля Мишеля орденом "За заслуги" I степени. Спасибо за лидерство и за лидерскую поддержку Украины, нашей стойкости, нашей независимости и нашего народа", – сказал Зеленский, трансляция велась в YouTube.
После этого состоялось награждение.
Мишель сказал, что тронут таким жестом.
"Я очень тронут этим проявлением доверия, которое также означает постоянную дружбу, дружественную связь, которая объединяет украинский народ и Евросоюз", – отметил он.
Мишель сообщил о приезде в Киев утром 19 января. "Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год будет годом победы и мира", – написал он. Во время визита он посетил в Киеве реабилитационный центр для военнослужащих, провел переговоры с Зеленским.
Это третий визит Мишеля в Украину за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года. В апреле председатель Европейского совета посещал Киев, в мае – Одессу.
10 января 2023 года Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. "Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина – ЕС", – добавил он.
Визит Мишеля в Украину состоялся за две недели до 24-го саммита Украина – ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля. Председательствовать на саммите будут Зеленский, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди приоритетов встречи лидеров будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, предложенной Украиной формулы мира и усиления санкционного режима против России.