Против создания трибунала по российской агрессии проголосовали 19 евродепутатов, в том числе из Германии, Франции, Италии и Латвии. Список

Такое решение поддержали 472 депутата, 33 воздержались, 19 были против (всего в парламенте, как сказано на его сайте, 704 члена, в голосовании принимали участие 524).
"[Президент России Владимир] Путин – военный преступник, а преступники должны быть наказаны. Европейские граждане заслуживают того, чтобы знать имена евродепутатов, которые не согласны и поощряют безнаказанность", – написал в Twitter после голосования украинский дипломат, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Not to name and shame but to know who are those who voted against a tribunal for putin @Europarl_EN— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 19, 2023
In favour - 472
Against - 19
Putin is a war criminal, and criminals should be punished. European citizens deserve to know the names of EMPs who don’t agree and promote impunity pic.twitter.com/PWNXMCJXJo
Результаты голосования опубликованы на сайте Европарламента. Из них следует, что против создания трибунала выступили представители 11 стран: трое евродепутатов из Германии, по двое – из Греции, Ирландии, Италии, Португалии, Словакии и Чехии, по одному – из Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции.
Издание "ГОРДОН" публикует поименный список депутатов, голосовавших против.
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Португалия
Словакия
Чехия
Латвия
Нидерланды
Румыния
Франция
Украинская гражданская сеть "Опора" в конце 2022 года составила список "друзей России в Европарламенте", куда входит семь евродепутатов. Из этого списка пятеро – Блашко, Донато, де Грааф, Радачовский и Жданок – проголосовали против сегодняшней резолюции. Они же в конце 2022 года не поддержали резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма.
Эти депутаты неоднократно продвигали пророссийские нарративы. Например, де Грааф из Нидерландов обвинил украинских, а не российских военных в военных преступлениях в Буче Киевской области, а Донато из Италии выступала против военной поддержки Украины и тоже обвиняла ее в массовых убийствах мирных жителей.
Единственная представительница балтийских стран, которые активно поддерживают Украину, – Жданок, которая возглавляет партию "Русский союз Латвии". Она член Европарламента с 2004 года (с небольшим перерывом в 2018–2019 годах, когда пыталась вернуться в латвийскую политику). Но, как отметил портал TVNET, Жданок больше не сможет баллотироваться в Европарламент, поскольку в 2022 году в Латвии был принят закон, который запрещает гражданам, состоявшим в Коммунистической партии после 13 января 1991 года, быть кандидатом в евродепутаты.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция и Германия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.