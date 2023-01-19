Против создания трибунала по российской агрессии проголосовали 19 евродепутатов, в том числе из Германии, Франции, Италии и Латвии. Список

Такое решение поддержали 472 депутата, 33 воздержались, 19 были против (всего в парламенте, как сказано на его сайте, 704 члена, в голосовании принимали участие 524).

"[Президент России Владимир] Путин – военный преступник, а преступники должны быть наказаны. Европейские граждане заслуживают того, чтобы знать имена евродепутатов, которые не согласны и поощряют безнаказанность", – написал в Twitter после голосования украинский дипломат, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Not to name and shame but to know who are those who voted against a tribunal for putin @Europarl_EN



In favour - 472

Against - 19



Putin is a war criminal, and criminals should be punished. European citizens deserve to know the names of EMPs who don’t agree and promote impunity pic.twitter.com/PWNXMCJXJo — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 19, 2023

Результаты голосования опубликованы на сайте Европарламента. Из них следует, что против создания трибунала выступили представители 11 стран: трое евродепутатов из Германии, по двое – из Греции, Ирландии, Италии, Португалии, Словакии и Чехии, по одному – из Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции.

Скриншот: europarl.europa.eu

Издание "ГОРДОН" публикует поименный список депутатов, голосовавших против.

Германия

Гуннар Бек (фракция "Идентичность и демократия");

Максимилиан Кра (фракция "Идентичность и демократия");

Озлем Демирель (фракция "Европейские объединенные левые") .

Греция

Лефтерис Николау-Алаванос (внефракционный);

Константинос Пападакис (внефракционный).

Ирландия

Клэр Дэйли (фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов");

Мик Уоллес (фракция "Европейские объединенные левые").

Италия

Тициана Бегин (внефракционная);

Франческа Донато (внефракционная).

Португалия

Сандра Перейра (фракция "Европейские объединенные левые");

Жуан Пимента Лопеш (фракция "Европейские объединенные левые").

Словакия

Мирослав Радачовский (внефракционный);

Милан Угрик (внефракционный).

Чехия

Гинек Блашко (фракция "Идентичность и демократия");

Катержина Конечна ( фракция " Европейские объединенные левые").

Латвия

Татьяна Жданок (внефракционная).

Нидерланды

Марсель де Грааф (внефракционный).

Румыния

Мария Грапини (фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов").

Франция

Эрве Жювен (внефракционный).

Украинская гражданская сеть "Опора" в конце 2022 года составила список "друзей России в Европарламенте", куда входит семь евродепутатов. Из этого списка пятеро – Блашко, Донато, де Грааф, Радачовский и Жданок – проголосовали против сегодняшней резолюции. Они же в конце 2022 года не поддержали резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма.

Эти депутаты неоднократно продвигали пророссийские нарративы. Например, де Грааф из Нидерландов обвинил украинских, а не российских военных в военных преступлениях в Буче Киевской области, а Донато из Италии выступала против военной поддержки Украины и тоже обвиняла ее в массовых убийствах мирных жителей.

Единственная представительница балтийских стран, которые активно поддерживают Украину, – Жданок, которая возглавляет партию "Русский союз Латвии". Она член Европарламента с 2004 года (с небольшим перерывом в 2018–2019 годах, когда пыталась вернуться в латвийскую политику). Но, как отметил портал TVNET, Жданок больше не сможет баллотироваться в Европарламент, поскольку в 2022 году в Латвии был принят закон, который запрещает гражданам, состоявшим в Коммунистической партии после 13 января 1991 года, быть кандидатом в евродепутаты.