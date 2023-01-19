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Против создания трибунала по российской агрессии проголосовали 19 евродепутатов, в том числе из Германии, Франции, Италии и Латвии. Список

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Большинство евродепутатов 472 поддержали создание трибунала
Большинство евродепутатов – 472 – поддержали создание трибунала
Фото: EPA

19 января Европейский парламент призвал государства-члены поддержать создание специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии против Украины, сообщила пресс-служба Европарламента.

Такое решение поддержали 472 депутата, 33 воздержались, 19 были против (всего в парламенте, как сказано на его сайте, 704 члена, в голосовании принимали участие 524).

"[Президент России Владимир] Путин – военный преступник, а преступники должны быть наказаны. Европейские граждане заслуживают того, чтобы знать имена евродепутатов, которые не согласны и поощряют безнаказанность", – написал в Twitter после голосования украинский дипломат, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. 

Результаты голосования опубликованы на сайте Европарламента. Из них следует, что против создания трибунала выступили представители 11 стран: трое евродепутатов из Германии, по двое – из Греции, Ирландии, Италии, Португалии, Словакии и Чехии, по одному – из Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции. 

Скриншот: europarl.europa.eu
Скриншот: europarl.europa.eu

Издание "ГОРДОН" публикует поименный список депутатов, голосовавших против. 

Германия 

  • Гуннар Бек (фракция "Идентичность и демократия");
  • Максимилиан Кра (фракция "Идентичность и демократия");
  • Озлем Демирель (фракция "Европейские объединенные левые") .

Греция 

  • Лефтерис Николау-Алаванос (внефракционный);
  • Константинос Пападакис (внефракционный).

Ирландия 

  • Клэр Дэйли (фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов");
  • Мик Уоллес (фракция "Европейские объединенные левые"). 

Италия 

  • Тициана Бегин (внефракционная);
  • Франческа Донато (внефракционная).

Португалия 

  • Сандра Перейра (фракция "Европейские объединенные левые");
  • Жуан Пимента Лопеш (фракция "Европейские объединенные левые").

Словакия 

  • Мирослав Радачовский (внефракционный);
  • Милан Угрик (внефракционный).

Чехия

  • Гинек Блашко (фракция "Идентичность и демократия");
  • Катержина Конечна (фракция "Европейские объединенные левые").

Латвия 

  • Татьяна Жданок (внефракционная).

Нидерланды

  • Марсель де Грааф (внефракционный).

Румыния

  • Мария Грапини (фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов").

Франция 

  • Эрве Жювен (внефракционный).

Украинская гражданская сеть "Опора" в конце 2022 года составила список "друзей России в Европарламенте", куда входит семь евродепутатов. Из этого списка пятеро – Блашко, Донато, де Грааф, Радачовский и Жданок – проголосовали против сегодняшней резолюции. Они же в конце 2022 года не поддержали резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма. 

Эти депутаты неоднократно продвигали пророссийские нарративы. Например, де Грааф из Нидерландов обвинил украинских, а не российских военных в военных преступлениях в Буче Киевской области, а Донато из Италии выступала против военной поддержки Украины и тоже обвиняла ее в массовых убийствах мирных жителей.

Единственная представительница балтийских стран, которые активно поддерживают Украину– Жданок, которая возглавляет партию "Русский союз Латвии". Она член Европарламента с 2004 года (с небольшим перерывом в 2018–2019 годах, когда пыталась вернуться в латвийскую политику). Но, как отметил портал TVNETЖданок больше не сможет баллотироваться в Европарламент, поскольку в 2022 году в Латвии был принят закон, который запрещает гражданам, состоявшим в Коммунистической партии после 13 января 1991 года, быть кандидатом в евродепутаты.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция и Германия). 

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Греция, Латвия, Чехия, Румыния, Франция, Португалия, Италия, Нидерланды, Словакия, Европарламент, Сергей Кислица, Ирландия, российская агрессия, война России против Украины, трибунал
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