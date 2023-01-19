Европарламент официально поддержал создание трибунала для РФ. Он должен иметь полномочия судить Путина и Лукашенко

Текст резолюции одобрен 472 голосами. Против – 19, еще 33 депутата воздержались.

В документе парламентарии требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за агрессию и преступления против Украины.

"Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников", – говорится в сообщении.

Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.

Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, депутаты подчеркивают, что он должен получить юрисдикцию для преследования не только президента РФ Владимира Путина и его политического и военного круга, но также для суда над самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко и его приспешниками.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на решение Европарламента.

"Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить", – написал Зеленский.

Вітаю ухвалення резолюції @Europarl_EN про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023

Также в Twitter поблагодарил европарламентариев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Их решение он назвал важным шагом к судебному преследованию российских властей и предотвращению таких преступлений в будущем.

I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023



