Европарламент официально поддержал создание трибунала для РФ. Он должен иметь полномочия судить Путина и Лукашенко

Текст резолюции одобрен 472 голосами. Против – 19, еще 33 депутата воздержались.
В документе парламентарии требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за агрессию и преступления против Украины.
"Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников", – говорится в сообщении.
Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.
Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, депутаты подчеркивают, что он должен получить юрисдикцию для преследования не только президента РФ Владимира Путина и его политического и военного круга, но также для суда над самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко и его приспешниками.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на решение Европарламента.
"Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить", – написал Зеленский.
Вітаю ухвалення резолюції @Europarl_EN про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023
Также в Twitter поблагодарил европарламентариев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Их решение он назвал важным шагом к судебному преследованию российских властей и предотвращению таких преступлений в будущем.
I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.
Городские власти Гааги также поддержали эту идею. 4 января 2023 года представитель Народной партии за свободу и демократию Лотте ван Бастен Батенбург сообщила, что за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет.