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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европарламент официально поддержал создание трибунала для РФ. Он должен иметь полномочия судить Путина и Лукашенко

Документ поддержали 472 евродепутата
Документ поддержали 472 евродепутата
Фото: ЕРА

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для суда за совершенные в Украине преступления. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Европарламента.

Текст резолюции одобрен 472 голосами. Против – 19, еще 33 депутата воздержались.

В документе парламентарии требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за агрессию и преступления против Украины.

"Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников", – говорится в сообщении.

Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.

Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, депутаты  подчеркивают, что он должен получить юрисдикцию для преследования не только президента РФ  Владимира Путина и его политического и военного круга, но также для суда над самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко и его приспешниками.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на решение Европарламента. 

"Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить", – написал Зеленский.

Также в Twitter поблагодарил европарламентариев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Их решение он назвал важным шагом к судебному преследованию российских властей и предотвращению таких преступлений в будущем.


Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.

Городские власти Гааги также поддержали эту идею. 4 января 2023 года представитель Народной партии за свободу и демократию Лотте ван Бастен Батенбург сообщила, что за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет.

Теги: Европарламент, российская агрессия, война России против Украины, трибунал
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